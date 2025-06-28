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فنون ومشاهير

أنباء عن ارتباط فنان شهير بابنة زميل له واستعدادهما للزواج قريباً! (صورة)

Lebanon 24
28-06-2025 | 04:11
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ترددت خلال الساعات الماضية أنباء بشأن ارتباط الفنان المصري أحمد مكي عاطفيًا بابنة الفنان أحمد سلامة (موني) واستعدادهما للزواج قريبًا.
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ونفى الفنان أحمد سلامة هذه الأخبار في تصريحات لوسائل إعلام محلية مصرية، مؤكدًا أنها شائعات مصطنعة ولا تمت للحقيقة بصلة، ولم يصدر عن أحمد مكي أي تصريح رسمي يؤكد أو ينفي تلك الأنباء حتى الآن.
 
 
 
 
وبدأ مكي بالتحضير لفيلم جديد، لكنه يتكتم على التفاصيل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في الدراما خلال السنوات الماضية، حيث قدم خلالها سلسلة "الكبير أوي" في 8 أجزاء.(العين)


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