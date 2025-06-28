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فنون ومشاهير
بعد 7 سنوات من الزواج.. ممثلة عربية تعلن انفصالها عن زوجها
Lebanon 24
28-06-2025
|
12:10
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أعلنت الفنانة
عبير صبري
انفصالها عن زوجها المحامي
أيمن البياع
، بعد زواج استمر 7 سنوات.
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كتبت عبير صبري عبر حسابها على "
انستغرام
": "أعلن انفصالي عن زوجي بعد 7
سنوات من
العشرة
الطيبة
، وتم الانفصال بكل هدوء وتفاهم".
وأضافت عبير صبري: أتمنى لكل منا التوفيق في حياته
القادمة
، محبتكم دائماَ مصدر أمان لي وقوة.
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