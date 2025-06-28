بعد 7 سنوات من الزواج.. ممثلة عربية تعلن انفصالها عن زوجها

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أعلنت الفنانة انفصالها عن زوجها المحامي ، بعد زواج استمر 7 سنوات.كتبت عبير صبري عبر حسابها على " ": "أعلن انفصالي عن زوجي بعد 7 العشرة ، وتم الانفصال بكل هدوء وتفاهم".وأضافت عبير صبري: أتمنى لكل منا التوفيق في حياته ، محبتكم دائماَ مصدر أمان لي وقوة.