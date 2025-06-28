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فنون ومشاهير

بعد 7 سنوات من الزواج.. ممثلة عربية تعلن انفصالها عن زوجها

Lebanon 24
28-06-2025 | 12:10
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أعلنت الفنانة عبير صبري انفصالها عن زوجها المحامي أيمن البياع، بعد زواج استمر 7 سنوات.
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كتبت عبير صبري عبر حسابها على "انستغرام": "أعلن انفصالي عن زوجي بعد 7 سنوات من العشرة الطيبة، وتم الانفصال بكل هدوء وتفاهم".

وأضافت عبير صبري: أتمنى لكل منا التوفيق في حياته القادمة، محبتكم دائماَ مصدر أمان لي وقوة.

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