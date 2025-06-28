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فنون ومشاهير

قبل ساعات من الحفل المُنتظر.. فرقة موسيقية تنسحب وتوقف عرضها

Lebanon 24
28-06-2025 | 13:26
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في قرار صادم لعشّاق الموسيقى، أُجبرت فرقة الروك الأميركية الشهيرة Deftones على إلغاء مشاركتها في مهرجان غلاستونبري قبل ساعات فقط من موعد صعودها إلى المسرح.

وكان من المقرر أن تؤدي الفرقة عرضها مساء اليوم في تمام الساعة 8:30 على مسرح Other Stage، إلا أن عارضًا صحيًا أصاب أحد أعضاء الفريق حال دون ذلك، وفقًا لبيان رسمي نُشر عبر حساب الفرقة على إنستغرام.
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وقالت Deftones في بيانها: "في تطوّر مؤسف، سيمنعنا مرض في الفرقة من العزف في غلاستونبري الليلة. نشعر بالحزن العميق لأننا خسرنا فرصة كنا ننتظرها منذ أشهر، ولكن أحيانًا تتدخل ظروف خارجة عن إرادتنا وتحرمنا مما نحب."

ورغم هذا الانسحاب الطارئ، أكدت الفرقة أن عرضها المقرر غدًا في كريستال بالاس بارك إلى جانب فرقة Weezer لا يزال قائمًا، ما لم يطرأ أي تغيير.

وختمت Deftones بيانها بالقول: "نأمل أن نعود قريبًا إلى غلاستونبري، ونخطط لرؤيتكم غدًا كما هو مُقرر."

يُذكر أن غياب Deftones يُعد ضربة مؤثرة لبرنامج المهرجان، لا سيما أن مشاركتهم كانت من بين أكثر العروض المرتقبة هذا العام.

 
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