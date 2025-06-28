تولغا ساريتاش يكشف عن اسم مولوده الأول

Advertisement

احتفل الفنان مع زوجته مصممة الأزياء زينب ميروك بالذكرى السنوية الأولى لزواجهما كما أعلن عن اسم مولوده المنتظر، وذلك خلال تواجدهما في الأميركية.شارك متابعيهما على بلقطات رومانسية عبّرت عن عمق العلاقة التي تجمعهما، وسط ترقب الجمهور لمولودهما الأول المرتقب، وكان الزوجان قد عقدا قرانهما العام الماضي في حفل زفاف خاص أقيم بمدينة تشيشمي، وسط حضور محدود لأفراد العائلة وعدد من الأصدقاء المقربين ونجوم الفن، من أبرزهم ، ، أموت إفيرجن، وخديجة شنديل. وحرص النجمان على إبقاء تفاصيل علاقتهما بعيدة عن الأضواء خلال فترة ارتباطهما، قبل أن يفاجئا الجمهور بزواجهما الذي توّج هادئة.وفي منشورات احتفالية بالمناسبة، نشر تولغا ساريتاش صور لزوجته عبر حسابه الرسمي على إنستغرام وصور له من رحلتهما الأخيرة في أميركا، وكتب: "27 حزيران... إلى المزيد من السنوات"، فيما شاركت زينب صورة أخرى لهما وأرفقتها بعبارة " "، في إشارة إلى ما يكنّه كل منهما للآخر من حب وشراكة عميقة.وكان الزوجان قد أعلنا في الماضي نبأ انتظارهما لمولودهما الأول، حيث كشفت الصور التي نُشرت لهما من عن ملامح الحمل المتقدمة لزينب، كما أعلن تولغا لأول مرة عن الاسم الذي اختاراه لمولودهما المنتظر، وهو "علي"، وفي تصريحات صحفية أدلى بها تولغا مؤخراً، أوضح أن ولادة طفلهما ستتم في إسطنبول خلال نهاية شهر أيلول المقبل، وقال: "كل شيء يسير على ما يرام... نتابع مع الأطباء باستمرار ونعيش لحظات مليئة بالترقب والسعادة". (ليالينا)