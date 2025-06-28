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فنون ومشاهير

تولغا ساريتاش يكشف عن اسم مولوده الأول

Lebanon 24
28-06-2025 | 23:00
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احتفل الفنان التركي تولغا ساريتاش مع زوجته مصممة الأزياء زينب ميروك  بالذكرى السنوية الأولى لزواجهما كما أعلن عن اسم مولوده المنتظر، وذلك خلال تواجدهما في الولايات المتحدة الأميركية.
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شارك الثنائي متابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعي بلقطات رومانسية عبّرت عن عمق العلاقة التي تجمعهما، وسط ترقب الجمهور لمولودهما الأول المرتقب، وكان الزوجان قد عقدا قرانهما العام الماضي في حفل زفاف خاص أقيم بمدينة تشيشمي، وسط حضور محدود لأفراد العائلة وعدد من الأصدقاء المقربين ونجوم الفن، من أبرزهم إنجين أكيوريك، ألينا بوز، أموت إفيرجن، وخديجة شنديل. وحرص النجمان على إبقاء تفاصيل علاقتهما بعيدة عن الأضواء خلال فترة ارتباطهما، قبل أن يفاجئا الجمهور بزواجهما الذي توّج قصة حب هادئة.

وفي منشورات احتفالية بالمناسبة، نشر تولغا ساريتاش صور لزوجته عبر حسابه الرسمي على إنستغرام وصور له من رحلتهما الأخيرة في أميركا، وكتب: "27 حزيران... إلى المزيد من السنوات"، فيما شاركت زينب صورة أخرى لهما وأرفقتها بعبارة "عمر كامل"، في إشارة إلى ما يكنّه كل منهما للآخر من حب وشراكة عميقة.

وكان الزوجان قد أعلنا في مايو الماضي نبأ انتظارهما لمولودهما الأول، حيث كشفت الصور التي نُشرت لهما من نيويورك عن ملامح الحمل المتقدمة لزينب، كما أعلن تولغا لأول مرة عن الاسم الذي اختاراه لمولودهما المنتظر، وهو "علي"، وفي تصريحات صحفية أدلى بها تولغا مؤخراً، أوضح أن ولادة طفلهما ستتم في إسطنبول خلال نهاية شهر أيلول المقبل، وقال: "كل شيء يسير على ما يرام... نتابع مع الأطباء باستمرار ونعيش لحظات مليئة بالترقب والسعادة". (ليالينا)


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