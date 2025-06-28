29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
31
o
زحلة
30
o
بعلبك
24
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
تولغا ساريتاش يكشف عن اسم مولوده الأول
Lebanon 24
28-06-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفل الفنان
التركي
تولغا ساريتاش
مع زوجته مصممة الأزياء زينب ميروك بالذكرى السنوية الأولى لزواجهما كما أعلن عن اسم مولوده المنتظر، وذلك خلال تواجدهما في
الولايات المتحدة
الأميركية.
Advertisement
شارك
الثنائي
متابعيهما على
مواقع التواصل الاجتماعي
بلقطات رومانسية عبّرت عن عمق العلاقة التي تجمعهما، وسط ترقب الجمهور لمولودهما الأول المرتقب، وكان الزوجان قد عقدا قرانهما العام الماضي في حفل زفاف خاص أقيم بمدينة تشيشمي، وسط حضور محدود لأفراد العائلة وعدد من الأصدقاء المقربين ونجوم الفن، من أبرزهم
إنجين أكيوريك
،
ألينا بوز
، أموت إفيرجن، وخديجة شنديل. وحرص النجمان على إبقاء تفاصيل علاقتهما بعيدة عن الأضواء خلال فترة ارتباطهما، قبل أن يفاجئا الجمهور بزواجهما الذي توّج
قصة حب
هادئة.
وفي منشورات احتفالية بالمناسبة، نشر تولغا ساريتاش صور لزوجته عبر حسابه الرسمي على إنستغرام وصور له من رحلتهما الأخيرة في أميركا، وكتب: "27 حزيران... إلى المزيد من السنوات"، فيما شاركت زينب صورة أخرى لهما وأرفقتها بعبارة "
عمر كامل
"، في إشارة إلى ما يكنّه كل منهما للآخر من حب وشراكة عميقة.
وكان الزوجان قد أعلنا في
مايو
الماضي نبأ انتظارهما لمولودهما الأول، حيث كشفت الصور التي نُشرت لهما من
نيويورك
عن ملامح الحمل المتقدمة لزينب، كما أعلن تولغا لأول مرة عن الاسم الذي اختاراه لمولودهما المنتظر، وهو "علي"، وفي تصريحات صحفية أدلى بها تولغا مؤخراً، أوضح أن ولادة طفلهما ستتم في إسطنبول خلال نهاية شهر أيلول المقبل، وقال: "كل شيء يسير على ما يرام... نتابع مع الأطباء باستمرار ونعيش لحظات مليئة بالترقب والسعادة". (ليالينا)
مواضيع ذات صلة
نيكولا معوض يكشف عن جنس مولوده الجديد (فيديو)
Lebanon 24
نيكولا معوض يكشف عن جنس مولوده الجديد (فيديو)
29/06/2025 10:10:47
29/06/2025 10:10:47
Lebanon 24
Lebanon 24
نوال الزغبي تحتفل بنجاح "يا مشاعر" وتكشف اسم الأغنية الجديدة!
Lebanon 24
نوال الزغبي تحتفل بنجاح "يا مشاعر" وتكشف اسم الأغنية الجديدة!
29/06/2025 10:10:47
29/06/2025 10:10:47
Lebanon 24
Lebanon 24
يشعر بسعادة كبيرة.. تفاصيل جديدة عن زواج وائل كفوري سراً بشانا عبود واستقباله مولودة جديدة
Lebanon 24
يشعر بسعادة كبيرة.. تفاصيل جديدة عن زواج وائل كفوري سراً بشانا عبود واستقباله مولودة جديدة
29/06/2025 10:10:47
29/06/2025 10:10:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء من الفرح.. سارة مراد تكشف جنس مولودها
Lebanon 24
بأجواء من الفرح.. سارة مراد تكشف جنس مولودها
29/06/2025 10:10:47
29/06/2025 10:10:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
حزن عميق.. رحيل نجمة معروفة بشكل مفاجئ
Lebanon 24
حزن عميق.. رحيل نجمة معروفة بشكل مفاجئ
03:04 | 2025-06-29
29/06/2025 03:04:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تنوي الخضوع لجراحة تجميلية في الوجه: "عاوزة يبقى شكلي حلو"
Lebanon 24
فنانة شهيرة تنوي الخضوع لجراحة تجميلية في الوجه: "عاوزة يبقى شكلي حلو"
02:14 | 2025-06-29
29/06/2025 02:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. وائل كفوري يشوّق جمهوره وسؤال منه عن "الحب"!
Lebanon 24
بالفيديو.. وائل كفوري يشوّق جمهوره وسؤال منه عن "الحب"!
15:13 | 2025-06-28
28/06/2025 03:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من الحفل المُنتظر.. فرقة موسيقية تنسحب وتوقف عرضها
Lebanon 24
قبل ساعات من الحفل المُنتظر.. فرقة موسيقية تنسحب وتوقف عرضها
13:26 | 2025-06-28
28/06/2025 01:26:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 7 سنوات من الزواج.. ممثلة عربية تعلن انفصالها عن زوجها
Lebanon 24
بعد 7 سنوات من الزواج.. ممثلة عربية تعلن انفصالها عن زوجها
12:10 | 2025-06-28
28/06/2025 12:10:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان قصير.. شاهدوا كيف بدت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني في آخر إطلالة لها (صور)
Lebanon 24
بفستان قصير.. شاهدوا كيف بدت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني في آخر إطلالة لها (صور)
04:50 | 2025-06-28
28/06/2025 04:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تغير ملحوظ بملامحها: إليسا تُثير الجدل في آخر جلسة تصوير.. هل خضعت لتغييرات جمالية؟
Lebanon 24
تغير ملحوظ بملامحها: إليسا تُثير الجدل في آخر جلسة تصوير.. هل خضعت لتغييرات جمالية؟
04:22 | 2025-06-28
28/06/2025 04:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خرجت من مخابئها.. إحذروا هذه الأفاعي المُنتشرة في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
خرجت من مخابئها.. إحذروا هذه الأفاعي المُنتشرة في لبنان (فيديو)
09:30 | 2025-06-28
28/06/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب واستقراره في كندا... فنان لبنانيّ قدير في بيروت لأوّل مرّة منذ سنوات طويلة
Lebanon 24
بعد غياب واستقراره في كندا... فنان لبنانيّ قدير في بيروت لأوّل مرّة منذ سنوات طويلة
05:34 | 2025-06-28
28/06/2025 05:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباء عن ارتباط فنان شهير بابنة زميل له واستعدادهما للزواج قريباً! (صورة)
Lebanon 24
أنباء عن ارتباط فنان شهير بابنة زميل له واستعدادهما للزواج قريباً! (صورة)
04:11 | 2025-06-28
28/06/2025 04:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
03:04 | 2025-06-29
حزن عميق.. رحيل نجمة معروفة بشكل مفاجئ
02:14 | 2025-06-29
فنانة شهيرة تنوي الخضوع لجراحة تجميلية في الوجه: "عاوزة يبقى شكلي حلو"
15:13 | 2025-06-28
بالفيديو.. وائل كفوري يشوّق جمهوره وسؤال منه عن "الحب"!
13:26 | 2025-06-28
قبل ساعات من الحفل المُنتظر.. فرقة موسيقية تنسحب وتوقف عرضها
12:10 | 2025-06-28
بعد 7 سنوات من الزواج.. ممثلة عربية تعلن انفصالها عن زوجها
09:50 | 2025-06-28
فنان عالميّ يُفاجىء جمهوره... قام بتغيير إسمه وهكذا أصبح!
فيديو
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
Lebanon 24
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
01:40 | 2025-06-28
29/06/2025 10:10:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
29/06/2025 10:10:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
23:44 | 2025-06-25
29/06/2025 10:10:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24