Advertisement

فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تنوي الخضوع لجراحة تجميلية في الوجه: "عاوزة يبقى شكلي حلو"

Lebanon 24
29-06-2025 | 02:14
A-
A+
Doc-P-1384162-638867855631599029.jpg
Doc-P-1384162-638867855631599029.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستعد الفنانة غادة عادل للخضوع لعملية تجميل في الوجه خلال الساعات القليلة المقبلة، تزامناً مع تحضيراتها للمشاركة في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس"، إلى جانب نخبة من النجوم، حيث ينطلق التصوير قريباً.
Advertisement

وظهرت غادة عادل في مقطع فيديو قصير قبيل خضوعها للجراحة، تحدثت فيه مع طبيبها المعالج عن معاناتها مع بعض المشاكل التي بدأت تلاحظها في ملامح وجهها مع التقدم في العمر، قائلة: "كل الناس بقت تعمل عمليات تجميل، ولو ده هيخليني مستريحة ومبسوطة، ليه لأ؟".

وأشارت إلى أنها لم تستقر بعد على المناطق التي تحتاج إلى تجميل بشكل دقيق، موضحة: "حاسّة إن عندي شوية مشاكل في رقبتي وخدودي، وعاوزة الدكتور يشوفها ويحلّها، عاوزة يبقى شكلي حلو، وميبقاش عندي الديفوهات اللي بتضايقني، خصوصاً وأنا بشتغل".

وأضافت غادة: "مش قصدي أبقى أصغر ولا أغير شكلي، كل الناس عارفة أنا مين وأولادي مين، بس ساعات بحس إن في مناطق من وشي نازلة، خصوصاً لما مبقاش نايمة كويس، وده بيدايقني في الشغل، نفسي أرجع زي زمان".

وفي سياق متصل، تستعد غادة عادل لتصوير الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس"، الذي تشارك فيه بدلاً من الفنانة صبا مبارك، التي اعتذرت عن استكمال العمل بسبب ارتباطات فنية أخرى.

وكانت صبا مبارك قد وجهت رسالة دعم لغادة عادل عبر حسابها الشخصي، قائلة: "ألف مبروك على الجزء الجديد، كنت أتمنى أكمل بس التزاماتي الفنية منعتني، ومتأكدة إن غادة هتعمل مسلسل حلو وناجح، بحبكوا كلكوا". (سيدتي)
مواضيع ذات صلة
بعد خضوعه لجراحة في ركبته اليسرى.. فنان شهير يُحيي حفلاً على العُكاز (فيديو)
lebanon 24
29/06/2025 15:14:12 Lebanon 24 Lebanon 24
متكئاً على عكاز.. فنان عربي شهير يُحيي حفلا على الرغم من خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
lebanon 24
29/06/2025 15:14:12 Lebanon 24 Lebanon 24
خسرت الكثير من وزنها.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجميع بتغيير شكلها بالكامل وتطل بـ "لوك" جريء (صور)
lebanon 24
29/06/2025 15:14:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد خسارتها الكثير من الوزن... فنانة معروفة تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل (فيديو)
lebanon 24
29/06/2025 15:14:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:08 | 2025-06-29
06:44 | 2025-06-29
03:53 | 2025-06-29
03:04 | 2025-06-29
23:00 | 2025-06-28
15:13 | 2025-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24