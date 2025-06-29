فنانة شهيرة تنوي الخضوع لجراحة تجميلية في الوجه: "عاوزة يبقى شكلي حلو"

Advertisement

تستعد الفنانة للخضوع لعملية تجميل في الوجه خلال الساعات القليلة المقبلة، تزامناً مع تحضيراتها للمشاركة في بطولة الجزء الثاني من مسلسل " "، إلى جانب نخبة من النجوم، حيث ينطلق التصوير قريباً.وظهرت غادة عادل في مقطع فيديو قصير قبيل خضوعها للجراحة، تحدثت فيه مع طبيبها المعالج عن معاناتها مع بعض المشاكل التي بدأت تلاحظها في ملامح وجهها مع التقدم في العمر، قائلة: "كل الناس بقت تعمل عمليات تجميل، ولو ده هيخليني مستريحة ومبسوطة، ليه لأ؟".وأشارت إلى أنها لم تستقر بعد على المناطق التي تحتاج إلى تجميل بشكل دقيق، موضحة: "حاسّة إن عندي شوية مشاكل في رقبتي وخدودي، وعاوزة الدكتور يشوفها ويحلّها، عاوزة يبقى شكلي حلو، وميبقاش عندي الديفوهات اللي بتضايقني، خصوصاً وأنا بشتغل".وأضافت غادة: "مش قصدي أبقى أصغر ولا أغير شكلي، كل الناس عارفة وأولادي مين، بس ساعات بحس إن في مناطق من وشي نازلة، خصوصاً لما مبقاش نايمة كويس، وده بيدايقني في الشغل، نفسي أرجع زي زمان".وفي سياق متصل، تستعد غادة عادل لتصوير الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس"، الذي تشارك فيه بدلاً من الفنانة ، التي اعتذرت عن استكمال العمل بسبب ارتباطات فنية أخرى.وكانت صبا مبارك قد وجهت رسالة دعم لغادة عادل عبر حسابها الشخصي، قائلة: "ألف مبروك على الجزء الجديد، كنت أتمنى أكمل بس التزاماتي الفنية منعتني، ومتأكدة إن غادة هتعمل مسلسل حلو وناجح، بحبكوا كلكوا". (سيدتي)