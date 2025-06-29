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فنون ومشاهير
حزن عميق.. رحيل نجمة معروفة بشكل مفاجئ
Lebanon 24
29-06-2025
|
03:04
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رحلت النجمة
الهندية
شيفالي جاريوالا، الشهيرة بفيديو أغنية "كانتا لاغا"، يوم الجمعة، ما أصاب جمهورها بحالة حزن عميق.
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وفقاً للتقارير، تم نقل شيفالي على وجه السرعة إلى مستشفى بيلفيو المتعدد التخصصات في مومباي برفقة زوجها باراج تياغي وأصدقائها المقربين، إلا أنها فارقت الحياة فور وصولها إلى المستشفى. وخلفت وفاتها المبكرة فراغاً كبيراً في ساحة الترفيه
الهندي
.
ةانطلقت شهرة شيفالي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بعد إصدار نسخة ريمكس لأغنية "كانتا لاغا"، التي تحولت إلى ظاهرة ثقافية واسعة الانتشار. وبفضل إطلالتها الجريئة وحضورها القوي أمام الكاميرا، نالت لقب "فتاة كانتا لاغا". ورغم التوقعات بأن تسلك طريق النجومية التقليدي، فضّلت شيفالي اتباع مسار انتقائي أكثر في مجال الفن والترفيه. (لها)
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