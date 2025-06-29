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فنون ومشاهير

زوجته وبناته لم يشاركن... ممثل شهير يحتفل بمسلسله (صور)

Lebanon 24
29-06-2025 | 08:08
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احتفل أمس الممثل السهير كريم محمود عبد العزيز بالعرض الخاص لمسلسله الجديد "مملكة الحرير" والذي يقوم ببطولته بمشاركة الفنانة أسماء أبو اليزيد وعدد من نجوم الفن.
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وأثار غياب زوجة كريم وبناته عن حضور العرض الخاص للمسلسل، تساؤلات الحاضرين خاصة بعد الأخبار التي انتشرت قبل فترة عن انفصاله عن زوجته والتي حرص أن ينفيها في أكثر من مناسبة.

وحرص شقيقه الفنان محمد محمود عبد العزيز وزوجته، على التواجد في العرض الخاص ومساندة شقيقه، كما تواجد كل من محمود البزاوي وأحمد غزي ووليد فواز وعدد من أبطال العمل.

مسلسل "مملكة الحرير"، يتكوّن من عشر حلقات، وسيُعرض ابتداءً من اليوم (الأحد) 29 حزيران، على إحدى المنصات الرقمية والقنوات الفضائية. من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، سارة التونسي، محمود البزاوي، ووليد فواز.

وتدور أحداثه في زمن غير محدد ومكان غير معلوم، عن أحداث ملحمة هزلية عبثية داخل "مملكة الحرير" المزدهرة، حيث تنطلق الأحداث يوم ميلاد الملك نور الدين الثاني، حين يقوم عمه "الدهبي" بقتله ويحاول تصفية ولديه شمس الدين (الابن البكر وولي العهد) وجلال الدين (الرضيع) ويتمكن خادم الملك الأمي "رضوان" من تهريب الطفلين، لكن يفقدهما خلال الهروب.

ويتربى شمس الدين بين العبيد كجندي في كتيبة تابعة للمملكة، بينما يكبر جلال الدين بين قطاع الطرق والمحتالين، أما الأخت الكبرى "جليلة"، فيُبقيها الدهبي في قلعته ويربيها بطريقته ويُزوجها لابنه المفضل، ثم تتشابك مصائر الإخوة في مغامرات مثيرة، ويكتشفون حقيقتهم وهويتهم، ليبدأ صراع جديد بينهم على العرش والسلطة.








































 






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