Advertisement

فنون ومشاهير

محمد فؤاد يفاجئ جمهوره بعودة قوية في ألبوم الصيف

Lebanon 24
29-06-2025 | 13:00
A-
A+

Doc-P-1384360-638868182593391828.jpg
Doc-P-1384360-638868182593391828.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تصدر اسم النجم محمد فؤاد الترند خلال الساعات الماضية، تزامنًا مع اقترابه من طرح ألبومه الجديد، والمقرر إطلاقه خلال موسم صيف 2025 عبر جميع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يضع حاليًا اللمسات النهائية على العمل.
Advertisement

النجم محمد فؤاد تميز بغناء اللون الرومانسى والدرامى، وبإحساسه المرهف وصوته القوى تمكن من أسر قلوب شريحة كبيرة من الجمهور، ويعد واحدا من النجوم الذين تمكنوا من وضع بصمة تخصهم منذ ظهوره على الساحة الفنية، وتمكن من أن يصنع اسما لنفسه بصوته المميز، فهو دائم التجديد والاختلاف فى أعماله الغنائية، ويستخدم كلمات بسيطة ورمانسية ويوصِل رسالته من العمل بكل سهولة ووضوح.

يعد فؤش واحدًا من أولئك الذين لا يكفيهم مجرد الغناء، بل يضيف بصمته الخاصة إلى كل أغنية يقدمها، يتميز صوته بقدرة خارقة على الوصول إلى القلوب، ليأسر المستمعين من اللحظة الأول في كل مرة يضع صوته في أغنية، تثير كلماتها ولحنها إعجاب الناس وتصبح حديثهم، ليترسخ بذلك كواحد من أبرع المطربين في الساحة الفنية. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
فؤاد الشمام.. فاكهة الصيف وفوائدها الصحية المتعددة
lebanon 24
29/06/2025 23:06:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة من جوزيف عطية لجمهوره: ألبومي الجديد أصبح جاهزا وهذا موعد إطلاق الأغنية الأولى
lebanon 24
29/06/2025 23:06:11 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير لبنان لدى الإمارات فؤاد دندن للـLBCI: حجوزات الطائرات المتجهة إلى لبنان صيفًا امتلأت ورفع منع سفر الإماراتيين إلى لبنان فتح طريقًا امام آفاق جديدة في العلاقات بين البلدين
lebanon 24
29/06/2025 23:06:11 Lebanon 24 Lebanon 24
احتفالاً بـ 22 عاماً من مسيرته.. ملحم زين يطلق ألبوم" 22"
lebanon 24
29/06/2025 23:06:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2025-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2025-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2025-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2025-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:30 | 2025-06-29
10:54 | 2025-06-29
09:50 | 2025-06-29
08:15 | 2025-06-29
08:08 | 2025-06-29
06:44 | 2025-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24