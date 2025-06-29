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فنون ومشاهير
محمد فؤاد يفاجئ جمهوره بعودة قوية في ألبوم الصيف
Lebanon 24
29-06-2025
|
13:00
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تصدر اسم النجم
محمد فؤاد
الترند
خلال الساعات الماضية، تزامنًا مع اقترابه من طرح ألبومه الجديد، والمقرر إطلاقه خلال موسم صيف 2025 عبر جميع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يضع حاليًا اللمسات النهائية على العمل.
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النجم محمد
فؤاد
تميز بغناء اللون الرومانسى والدرامى، وبإحساسه المرهف وصوته القوى تمكن من أسر قلوب شريحة كبيرة من الجمهور، ويعد واحدا من النجوم الذين تمكنوا من وضع بصمة تخصهم منذ ظهوره على الساحة الفنية، وتمكن من أن يصنع اسما لنفسه بصوته المميز، فهو دائم التجديد والاختلاف فى أعماله الغنائية، ويستخدم كلمات بسيطة ورمانسية ويوصِل رسالته من العمل بكل سهولة ووضوح.
يعد فؤش واحدًا من أولئك الذين لا يكفيهم مجرد الغناء، بل يضيف بصمته الخاصة إلى كل أغنية يقدمها، يتميز صوته بقدرة خارقة على الوصول إلى القلوب، ليأسر المستمعين من اللحظة الأول في كل مرة يضع صوته في أغنية، تثير كلماتها ولحنها إعجاب الناس وتصبح حديثهم، ليترسخ بذلك كواحد من أبرع المطربين في الساحة الفنية. (اليوم السابع)
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