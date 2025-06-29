الجسمي يشعل الأجواء في المغرب بحفل غنائي استثنائي

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يحيى النجم ، اليوم، حفلاً غنائيًا في كازبلانكا بدولة ، ويقدم خلاله باقة متميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.وحققت أغنية الفرق كبير للنجم الكبير حسين الجسمي المرتبة 97 في قائمة عربية أحد أشهر وأهم المواقع العربية التي تقوم برصد وتحليل عدد مرات الاستماع والتشغيل على كل المواقع المختصة بعالم الغناء.وتعد المرة الأولى التى تستطيع أغنية إعلان التواجد فى قائمة هوت 100 من خلال أغنية الفرق كبير، والأغنية من كلمات منة القيعى وألحان وتوزيع مادى مكس وماستر بيشوى مجدى إنتاج وتنفيذ الإعلان شركة روزناما، وكان النجم حسين الجسمى قد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "عايز تمشى" من كلمات وألحان رامى جمال وتوزيع توما، وميكس وماستر هانى محروس ووتريات هانى .(اليوم السابع)