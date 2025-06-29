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فنون ومشاهير
محمد فضل شاكر يؤدي أغاني والده في مهرجان "موازين"
Lebanon 24
29-06-2025
|
23:00
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بدأ المطرب
محمد فضل شاكر
فقرته الغنائية على مسرح مهرجان موازين بالغناء لوالده أشهر أغنياته، منها: "فاكر"
يا غايب
" "أحلى رسمة" "معقول" "يا حياة الروح" وغيرها من الأغنيات، كما طلب من الجمهور أن يشاركه الدعاء لوالده الفنان الكبير
فضل شاكر
أن يفرج عنه ويخرجه من محنته.
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ومن المعروف أن مهرجان موازين الدولى أكبر مهرجان غنائى فى القارة
الأفريقية
، وواحد من أهم وأكبر مهرجانات العالم، دورته الـ20، ويقدم المهرجان هذا العام برنامجا غير مسبوق.
ومن المقرر أن يحيى حفلات المهرجان نخبة من النجوم العرب والعالميين، وأصوات من
المغرب
، وذلك على مدار تسعة أيام تبدأ رسميا للجمهور فى 20 حزيران إلى 28 حزيران يجمع مهرجان موازين فيها ملايين المتفرجين الذين سيتوافدون إلى أكثر من ساحة عرض وعددهم ستة مسارح، يغنى عليها فنانون من جميع القارات، بحيث يتم تخصيص كل ساحة للون غنائى معين، ما بين الموسيقى العالمية والشرقية. (اليوم السابع)
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