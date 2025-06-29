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فنون ومشاهير

بعد إطلالتها الكارثية وتعرضها للانتقادات.. هذا سر غناء شيرين عبد الوهاب "بلاي باك" في المغرب (فيديو)

Lebanon 24
29-06-2025 | 23:47
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بعد اعتماد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على تقنية "البلاي باك" في حفلها الختامي بمهرجان موازين، تصاعدت ردود الفعل الغاضبة في المغرب وسط توضيحات بشأن وضعها الصحي قبل الحفل.

فقد كشف مصدر مقرّب من شيرين أن سبب غنائها بطريقة البلاي باك لا يعود لأي خلاف مالي مع إدارة المهرجان كما تردد، بل لأن شيرين كانت تمرّ بحالة صحية حرجة قبل يومين من الحفل، حيث كان الطبيب يزورها في الفندق لتقديم العلاج اللازم.
 
وأضاف المصدر أن شيرين رفضت الاعتذار عن الحفل رغم تدهور صحتها، وكان من المستحيل عليها الغناء مباشرًا بسبب حالتها، لكنها أصرت على التواجد لإرضاء جمهورها، رغم تحذيرات الطبيب بضرورة الراحة. وكان من المتوقع أن يقدّر الجمهور هذا التفاني بدلًا من الانتقاد.
 
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وشهد حفل شيرين في مهرجان موازين موجة واسعة من الانتقادات بسبب افتتاحها الفقرة الغنائية باستخدام البلاي باك لمجموعة من أشهر أغانيها، ما أغضب جمهورها الكبير الذي انتظر بفارغ الصبر عودتها للحفلات الحيّة في المغرب بعد غياب تسع سنوات.
 
 
 
 
ورفع الحضور هتافات تطالبها بالغناء بصوتها الحقيقي، مما دفعها إلى الاستجابة سريعًا، حيث عادت إلى الغناء المباشر على المسرح وقدمت باقة من أشهر أعمالها مثل "أنا مش بتاعة الكلام دا"، و"آه يا ليل"، و"على بالي"، وسط تفاعل حماسي من الجمهور.

كما تم انتقاد شيرين بسبب إطلالتها حيث ارتدت قفطانا أبيض اللون، ما جعل العديد من المتابعين يعتبرون انها غير مناسبة للحفل.(العين) 

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