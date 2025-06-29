بعد إطلالتها الكارثية وتعرضها للانتقادات.. هذا سر غناء شيرين عبد الوهاب "بلاي باك" في المغرب (فيديو)

بخصوص هي تاركه المايك وتغني بلاي باك
والفرقه مستمره بالعزف 😭
شيرين حبيبتي لو مو قادره تغني وتعبانه تقدر تنامي بالبيت مو مجبوره تسوي حفلات#شيرين_في_موازين
مافي اي احترام للجمهور pic.twitter.com/fCjGWOQTnF
— شريفه سيف (@shrefa_seef) June 29, 2025
بخصوص هي تاركه المايك وتغني بلاي باك
والفرقه مستمره بالعزف 😭
شيرين حبيبتي لو مو قادره تغني وتعبانه تقدر تنامي بالبيت مو مجبوره تسوي حفلات#شيرين_في_موازين
مافي اي احترام للجمهور pic.twitter.com/fCjGWOQTnF
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A post shared by مشاهير المغرب 🇲🇦 (@explore_maghribi)
A post shared by مشاهير المغرب 🇲🇦 (@explore_maghribi)