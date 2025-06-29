بعد إطلالتها الكارثية وتعرضها للانتقادات.. هذا سر غناء شيرين عبد الوهاب "بلاي باك" في المغرب (فيديو)

بعد اعتماد الفنانة على تقنية "البلاي باك" في حفلها الختامي بمهرجان موازين، تصاعدت ردود الفعل الغاضبة في وسط توضيحات بشأن وضعها الصحي قبل الحفل.



فقد كشف مصدر مقرّب من أن سبب غنائها بطريقة البلاي باك لا يعود لأي خلاف مالي مع كما تردد، بل لأن شيرين كانت تمرّ بحالة صحية حرجة قبل يومين من الحفل، حيث كان الطبيب يزورها في الفندق لتقديم العلاج اللازم.

وأضاف المصدر أن شيرين رفضت الاعتذار عن الحفل رغم تدهور صحتها، وكان من المستحيل عليها الغناء مباشرًا بسبب حالتها، لكنها أصرت على التواجد لإرضاء جمهورها، رغم تحذيرات الطبيب بضرورة الراحة. وكان من المتوقع أن يقدّر الجمهور هذا التفاني بدلًا من الانتقاد.

بخصوص هي تاركه المايك وتغني باك

والفرقه مستمره بالعزف 😭

شيرين حبيبتي لو مو قادره تغني وتعبانه تقدر تنامي بالبيت مو مجبوره تسوي حفلات#شيرين_في_موازين

مافي اي احترام للجمهور pic.twitter.com/fCjGWOQTnF — شريفه سيف (@shrefa_seef) June 29, 2025 Advertisement

وشهد حفل شيرين في مهرجان موازين موجة واسعة من الانتقادات بسبب افتتاحها الفقرة الغنائية باستخدام البلاي باك لمجموعة من أشهر أغانيها، ما أغضب جمهورها الكبير الذي انتظر بفارغ الصبر عودتها للحفلات الحيّة في المغرب بعد غياب تسع سنوات.

ورفع الحضور هتافات تطالبها بالغناء بصوتها الحقيقي، مما دفعها إلى الاستجابة سريعًا، حيث عادت إلى الغناء المباشر على المسرح وقدمت باقة من أشهر أعمالها مثل "أنا مش بتاعة الكلام دا"، و"آه يا ليل"، و" "، وسط تفاعل حماسي من الجمهور.



كما تم انتقاد شيرين بسبب إطلالتها حيث ارتدت قفطانا أبيض اللون، ما جعل العديد من المتابعين يعتبرون انها غير مناسبة للحفل.(العين)