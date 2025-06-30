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فنون ومشاهير

عروسه مدربة لياقة بدنية: حفيد عادل إمام يدخل القفص الذهبي.. فهل حضر "الزعيم"؟ (صور)

Lebanon 24
30-06-2025 | 00:32
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احتفل المخرج رامي عادل إمام أمس الأحد بعقد قرآن نجله عادل على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف بحضور الأهل والأصدقاء .
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وعقد الشيخ معز رمضان قران الثنائي في وجود المخرج رامي إمام على المنصة وفي غياب الممثل عادل إمام الذي زادت التساؤلات بشأن صحته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 
 
 
 
 
 
 
وكانت العروس، فريدة، احتفلت بليلة الحنة برفقة صديقاتها في مدينة دبي، حيث انتشرت الصور ومقاطع الفيديو من الحفل عبر منصات التواصل، لتلقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور والمتابعين.

وكان عادل رامي إمام ، حفيد الزعيم عادل إمام، احتفل بخطبته على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف في شهر تموز 2023. 

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