عروسه مدربة لياقة بدنية: حفيد عادل إمام يدخل القفص الذهبي.. فهل حضر "الزعيم"؟ (صور)

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وعقد الشيخ معز قران في وجود المخرج على المنصة وفي غياب الممثل عادل إمام الذي زادت التساؤلات بشأن صحته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. احتفل المخرج رامي أمس الأحد بعقد قرآن نجله مدربة اللياقة البدنية بحضور الأهل والأصدقاء .وعقد الشيخ معز قران في وجود المخرج على المنصة وفي غياب الممثل عادل إمام الذي زادت التساؤلات بشأن صحته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت العروس، فريدة، احتفلت بليلة الحنة برفقة صديقاتها في مدينة دبي، حيث انتشرت الصور ومقاطع الفيديو من الحفل عبر منصات التواصل، لتلقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور والمتابعين.



وكان ، حفيد الزعيم عادل إمام، احتفل بخطبته على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف في شهر 2023.