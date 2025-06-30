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فنون ومشاهير
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
30-06-2025
|
03:05
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في واقعة غريبة، فاجأت
المغنية
التركية
عليا جمهورها بعدما اضطرت إلى الظهور على خشبة المسرح وهي ترتدي روب الاستحمام فقط عقب فقدان حقيبتها أثناء رحلتها الجوية من إسطنبول إلى منتجع تشيشمي الساحلي
غرب تركيا
، لتثير موجة تفاعل واسعة.
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وكانت عليا، التي اشتهرت سابقاً بدور "لاز كِزي" في مسلسل "فتاة النافذة" (Camdaki Kız)، قد توجهت إلى تشيشمي لإحياء حفل ضمن جولتها الغنائية الصيفية.
لكن عند وصولها فوجئت بأن حقيبتها التي تضم ملابسها الخاصة بالحفل لم تصل بسبب خطأ من
شركة الطيران
التي تركت الحقيبة في إسطنبول.
وقبل انطلاق فقرتها الغنائية، ظهرت عليا أمام الجمهور ببُورنُص الفندق، موضحة تفاصيل الموقف بصدق وطلبت من الحاضرين عدم اعتبار مظهرها تصرفاً فيه أي تقليل احترام.
وقالت للجمهور: "أرجو ألّا تعتبروا ظهوري بهذا البُورنُص إهانة لكم، حضرت احتراماً لكم وللحفل، رغم هذا الظرف الخارج عن إرادتي"ولاقت رسالتها تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي بادلها التصفيق والدعم.
وأكدت الفنانة الشابة أنها ستبدل ملابسها فور وصول الحقيبة. وبعد دقائق من بدء الحفل، وصلت الحقيبة إلى الموقع عن طريق مندوب من شركة الطيران، لتغادر عليا المسرح لدقائق ثم تعود بملابسها الخاصة وتستكمل فقرتها الغنائية وسط تشجيع متواصل من الجمهور.(24)
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