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فنون ومشاهير

من داخل منزلها الفخم في بيروت.. جيسيكا عازار تسمتع بوقتها مع ابنها داخل حوض السباحة (صور)

Lebanon 24
30-06-2025 | 04:06
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نشرت الإعلامية جيسيكا عازار فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
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وأطلت جيسيكا من داخل حوض السباحة في منزلها الفخم في بيروت وهي تستمتع بوقتها مع ابنها فهد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وبدت جيسيكا وهي تعلمه السباحة.

يُذكر ان جيسيكا متزوجة من رجل الأعمال محمد صوفان وهي أم لوليدن فهد وشاها. 




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