من داخل منزلها الفخم في بيروت.. جيسيكا عازار تسمتع بوقتها مع ابنها داخل حوض السباحة (صور)

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وأطلت جيسيكا من داخل حوض السباحة في منزلها الفخم في وهي تستمتع بوقتها مع ابنها فهد. نشرت الإعلامية فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق .وأطلت جيسيكا من داخل حوض السباحة في منزلها الفخم في وهي تستمتع بوقتها مع ابنها فهد.

وبدت جيسيكا وهي تعلمه السباحة.



يُذكر ان جيسيكا متزوجة من رجل الأعمال وهي أم لوليدن فهد وشاها.







