نُقلتا إلى غرفة الطوارئ.. فنانة لبنانية شهيرة وابنتها تدخلان المستشفى والجمهور قلق (صور)

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نشرت الفنانة صورا عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق .وأثارت مايا قلق جمهورها حيث بدت في الصور تحمل ابنتها الصغيرة لوسي وتضع الاثنتان ضمادات تغطي رجليهما.وعلقت مايا على الصور مشيرة إلى انه قبل أسبوع ذهبت إلى من أجل أصبع ابنتها ، وأمس الأحد دخلت في الوقت نفسه مع ابنتها إلى المستشفى من دون ان تكشف تفاصيل ما حصل لهما.وقالت مايا: "انشالله ما بقى يصير معنا شي والحمدالله على كل شي".