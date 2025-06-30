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فنون ومشاهير

نُقلتا إلى غرفة الطوارئ.. فنانة لبنانية شهيرة وابنتها تدخلان المستشفى والجمهور قلق (صور)

Lebanon 24
30-06-2025 | 04:32
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نشرت الفنانة مايا نعمة صورا عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
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وأثارت مايا قلق جمهورها حيث بدت في الصور تحمل ابنتها الصغيرة لوسي وتضع الاثنتان ضمادات تغطي رجليهما.

وعلقت مايا على الصور مشيرة إلى انه قبل أسبوع ذهبت إلى غرفة الطوارئ من أجل أصبع ابنتها ، وأمس الأحد دخلت في الوقت نفسه مع ابنتها إلى المستشفى من دون ان تكشف تفاصيل ما حصل لهما.
وقالت مايا: "انشالله ما بقى يصير معنا شي والحمدالله على كل شي". 
 
 
 
 
 

 

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