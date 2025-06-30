تعرّضت لحادث خطير... فيديو يُوثّق ما حصل مع فنانة شهيرة جدّاً خلال حفلها

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تعرضت الفنانة العالمية ، لموقف مخيف أثناء أدائها إحدى أغانيها الكلاسيكية، خلال حفل أُقيم في ملعب في مدينة هيوستن، ضمن أولى محطات جولتها "كاوبوي " حيث علقت في الهواء.وظهرت بيونسيه جالسة على سطح السيارة المكشوفة وهي تنحدر بزاوية حادة، متمسكة بأحد الكوابل لتفادي السقوط.وفي تلك اللحظة، انقطعت الموسيقى، فالتقطت بيونسيه الميكروفون وقالت: "توقفوا، توقفوا، توقفوا، توقفوا".ورغم ذلك ابتسمت الفنانة للجمهور الذي كان يهتف ويشجعها، ومن ثم قالت بهدوء: "شكرا لصبركم".وبعد أن وصلت السيارة إلى الأرض بأمان، قالت بيونسيه للجمهور: "إذا حدث وسقطت، فأنا أعلم أنكم ستمسكون بي". (العربية)