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فنون ومشاهير

تعرّضت لحادث خطير... فيديو يُوثّق ما حصل مع فنانة شهيرة جدّاً خلال حفلها

Lebanon 24
30-06-2025 | 05:06
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تعرضت الفنانة العالمية بيونسيه، لموقف مخيف أثناء أدائها إحدى أغانيها الكلاسيكية، خلال حفل أُقيم في ملعب في مدينة هيوستن، ضمن أولى محطات جولتها "كاوبوي كارتر" حيث علقت في الهواء.
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وظهرت بيونسيه جالسة على سطح السيارة المكشوفة وهي تنحدر بزاوية حادة، متمسكة بأحد الكوابل لتفادي السقوط.

وفي تلك اللحظة، انقطعت الموسيقى، فالتقطت بيونسيه الميكروفون وقالت: "توقفوا، توقفوا، توقفوا، توقفوا".

ورغم ذلك ابتسمت الفنانة للجمهور الذي كان يهتف ويشجعها، ومن ثم قالت بهدوء: "شكرا لصبركم".

وبعد أن وصلت السيارة إلى الأرض بأمان، قالت بيونسيه للجمهور: "إذا حدث وسقطت، فأنا أعلم أنكم ستمسكون بي". (العربية)
 
 
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