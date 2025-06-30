بعد 14 عاماً من الغياب... فنان بارز يعود إلى سوريا شاهدوا الفيديو

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عاد الفنان الشعبي السوري فرج قداح إلى بلدته الحراك في محافظة ، بعد غياب استمرّ 14 عاما.ويُعدّ قداح من أبرز الفنانين الشعبيين السوريين الذين حققوا شهرة واسعة ، حيث ارتبط اسمه بإحياء حفلات الأعراس والمناسبات الشعبية ، لما يتمتع به من أداء فلكلوري مميّز وصوت جماهيري استثنائي. (روسيا اليوم)