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فنون ومشاهير

بعد 14 عاماً من الغياب... فنان بارز يعود إلى سوريا شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
30-06-2025 | 06:40
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عاد الفنان الشعبي السوري فرج قداح إلى بلدته الحراك في محافظة درعا جنوب سوريا، بعد غياب استمرّ 14 عاما.
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ويُعدّ قداح من أبرز الفنانين الشعبيين السوريين الذين حققوا شهرة واسعة في الأردن، حيث ارتبط اسمه بإحياء حفلات الأعراس والمناسبات الشعبية الأردنية، لما يتمتع به من أداء فلكلوري مميّز وصوت جماهيري استثنائي. (روسيا اليوم)
 
 
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