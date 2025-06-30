خبر حزين لعشاق هذا الفنان الشهير.. نُقِلَ بسرعة إلى المستشفى وتبيّن إصابته بمرض خطير

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أعلنت فرقة الروك الأميركية "جانكيارد" عن إصابة مغنيها ديفيد روتش، بنوع "شديد الخطورة" من سرطان الخلايا الحرشفية، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية المستمرة.وجاء التشخيص بعد أن عانى روتش من حمى وسعال مزمنين، ليُنقل على إثرهما إلى قسم الطوارئ حيث أظهرت الفحوصات إصابته بسرطان عدواني في الرأس والعنق والحلق.ونشرت خطيبته، جينيفر، صورة له وهو مستلقٍ على سرير المستشفى ومتصل بالأجهزة الطبية، وشاركت عبر حسابها في "إنستغرام" رسالة مؤثرة قالت فيها: "نتلقى الدعم والمحبة، لكن لا تزال الكلمات تعجز عن وصف حجم الحزن الذي نشعر به. الخبر دمّر عالمنا".وأكدت جينيفر أنها تخلّت عن عملها لتكون مقدّمة الرعاية الأساسية له خلال فترة العلاج، مشيرة إلى أن رحلته الصحية ستكون "شاقة جدًا"، لكنها عبّرت عن ثقتها في قوته وإصراره على مقاومة المرض، وطلبت من الجمهور الدعاء والدعم. (ارم نيوز)