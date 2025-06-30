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فنون ومشاهير

خبر ينتشر عن وفاة ممثل قدير... ما حقيقته؟

Lebanon 24
30-06-2025 | 10:18
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بعد نفي نقابة الفنانين خبر وفاته قبل فترة قصيرة، ضجّت مواقع التواصل الإجتماعيّ من جديد بخبر رحيل الممثل السوري القدير أسعد فضة عن 87 عاماً.
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وقبل أيام، كان فضة كشف أسباب غيابه لسنوات طويلة عن الساحة الفنية، مؤكدًا تطلعه إلى العودة قريبًا بطريقة مدروسة ومنظمة، وقال إنه يعيش في الوقت الراهن فترة راحة، متمنيًا العودة للأعمال الفنية ولقاء الجمهور السوري. (الجديد)
 
 
 
حقيقة وفاة الممثل السوري اسعد فضة عن عمر الـ 87 عاما
 
 
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