خبر ينتشر عن وفاة ممثل قدير... ما حقيقته؟

بعد نفي نقابة الفنانين خبر وفاته قبل فترة قصيرة، ضجّت مواقع التواصل الإجتماعيّ من جديد بخبر رحيل الممثل السوري عن 87 عاماً.

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وقبل أيام، كان فضة كشف أسباب غيابه لسنوات طويلة عن الساحة الفنية، مؤكدًا تطلعه إلى العودة قريبًا بطريقة مدروسة ومنظمة، وقال إنه يعيش في الوقت الراهن فترة راحة، متمنيًا العودة للأعمال الفنية ولقاء الجمهور السوري. (الجديد)