مغني شهير مصاب بسرطان خطير.. اليكم التفاصيل

في خبر صادم للجمهور، أعلنت فرقة الروك الأميركية "جانك يارد" عن إصابة مغنّيها الرئيس، ديفيد روتش، بنوع "شديد الخطورة" من سرطان الخلايا الحرشفية، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



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ونشرت خطيبة ديفيد روتش، جينيفر عبر "إنستغرام" صورة له وهو مستلقٍ على سرير المستشفى وموصول بالأجهزة الطبّية، وكتبت رسالة مؤثرة قالت فيها: "نتلقى الدعم والمحبة، لكن لا تزال الكلمات تعجز عن وصف حجم الحزن الذي نشعر به. الخبر دمّر عالمنا". وأكدت الفرقة أن تشخيص المغنّي جاء بعد معاناته بشكل مفاجئ من أعراض الحمّى والسعال المزمنين، ليُنقل على أثرهما إلى قسم الطوارئ، حيث أظهرت الفحوص الطبية إصابته بسرطان عدواني خبيث في الرأس والعنق والحلق.ونشرت خطيبة ديفيد روتش، جينيفر عبر "إنستغرام" صورة له وهو مستلقٍ على سرير المستشفى وموصول بالأجهزة الطبّية، وكتبت رسالة مؤثرة قالت فيها: "نتلقى الدعم والمحبة، لكن لا تزال الكلمات تعجز عن وصف حجم الحزن الذي نشعر به. الخبر دمّر عالمنا".

وأكدت جينيفر أنها تخلّت عن عملها لتكون مقدّمة الرعاية الأساسية لديفيد روتش خلال فترة العلاج، مشيرةً إلى أن رحلته العلاجية ستكون "شاقة جداً، لكن أثق في قوّته وإصراره على مقاومة المرض"، وطلبت من الجمهور الدعم والدعاء له بالشفاء.



إلى ذلك، أطلقت فرقة "جانك يارد" حملة تبرعات عبر منصة GoFundMe لمساعدة ديفيد روتش في تغطية نفقات العلاج، مؤكدةً في بيان أن روتش "يخوض معركة حياته"، ويحتاج إلى رعاية طبية دقيقة ومستمرة، وهو ما تفاعل معه الجمهور بكثافة، وانهالت عليهم رسائل الدعم والتمنيات بالشفاء.