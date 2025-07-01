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فنون ومشاهير
بعدما أثارت الجدل... حسام حبيب يُدافع عن شيرين عبدالوهاب إليكم ما قاله عنها
Lebanon 24
01-07-2025
|
11:00
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أثار ظهور الفنانة
المصرية
شيرين عبدالوهاب
في ختام مهرجان "موازين" في
المغرب
موجة من الجدل، بعدما تساءل كثيرون عن سبب إصرارها على إحياء الحفل رغم حالتها الصحيّة.
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ووسط تزايد الانتقادات، خرج الفنان
حسام حبيب
، طليق
شيرين
، عن صمته مؤكداً أن زوجته السابقة اختارت الوقوف على المسرح احترامًا لجمهور لطالما دعمها ووقف إلى جانبها، مشيرًا إلى أنّها بذلت جهدًا كبيرًا لتكون على الموعد، رغم عدم جهوزيّتها الكاملة.
وأكد أنّها لم تفكّر في المقابل الماديّ بقدر ما فكّرت في محبّة النّاس لها، مضيفًا أنّ من يبحث عن الرّبح كان سيختار لا
شمال أفريقيا
بل حفلات
الخليج
حيث الأجور أعلى بكثير.
وطالب حبيب الجمهور بالنّظر إلى شيرين بعين التّعاطف والإنصاف، باعتبارها امرأة تعاني صحّيًّا لكنّها قرّرت أن تفي بوعدها وتواجه الجمهور بشجاعة، رغم الانتقادات الّتي لاحقتها بعد أدائها مقطعًا من الحفل بطريقة "
بلاي
باك".
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