بعدما أثارت الجدل... حسام حبيب يُدافع عن شيرين عبدالوهاب إليكم ما قاله عنها

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ووسط تزايد الانتقادات، خرج الفنان ، طليق ، عن صمته مؤكداً أن زوجته السابقة اختارت الوقوف على المسرح احترامًا لجمهور لطالما دعمها ووقف إلى جانبها، مشيرًا إلى أنّها بذلت جهدًا كبيرًا لتكون على الموعد، رغم عدم جهوزيّتها الكاملة. أثار ظهور الفنانة في ختام مهرجان "موازين" في موجة من الجدل، بعدما تساءل كثيرون عن سبب إصرارها على إحياء الحفل رغم حالتها الصحيّة.ووسط تزايد الانتقادات، خرج الفنان ، طليق ، عن صمته مؤكداً أن زوجته السابقة اختارت الوقوف على المسرح احترامًا لجمهور لطالما دعمها ووقف إلى جانبها، مشيرًا إلى أنّها بذلت جهدًا كبيرًا لتكون على الموعد، رغم عدم جهوزيّتها الكاملة.

وأكد أنّها لم تفكّر في المقابل الماديّ بقدر ما فكّرت في محبّة النّاس لها، مضيفًا أنّ من يبحث عن الرّبح كان سيختار لا بل حفلات حيث الأجور أعلى بكثير.



وطالب حبيب الجمهور بالنّظر إلى شيرين بعين التّعاطف والإنصاف، باعتبارها امرأة تعاني صحّيًّا لكنّها قرّرت أن تفي بوعدها وتواجه الجمهور بشجاعة، رغم الانتقادات الّتي لاحقتها بعد أدائها مقطعًا من الحفل بطريقة " باك".