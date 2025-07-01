Advertisement

فنون ومشاهير

​دخل في غيبوبة... نقل والد ممثلة معروفة إلى المستشفى وحالته حرجة جدّاً

Lebanon 24
01-07-2025 | 09:10
A-
A+
Doc-P-1385289-638869834775355207.jpg
Doc-P-1385289-638869834775355207.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تفاعل أصدقاء شجون الهاجري من الفنانين، مع تدهور الحالة الصحية لوالدها مطر الهاجري، حيث نشروا عبر حساباتهم على "إنستغرام" دعاء موحدًا بالشفاء العاجل له.
Advertisement

 
وقال أحد المقربين من شجون، أن والدها دخل في غيبوبة مؤخرًا، وأن حالته الصحية حرجة جدًا.
 
 وكانت شجون قد أعلنت للمرة الأولى عن دخول والدها المستشفى عبر فيديو ظهر فيه وهي تلامس رأسه وتدعو له بالشفاء، وكتبت حينها: "‏اللهُم يامن تعيد للمريض صحته وتَستجيب دُعاء البائس، اللهم أشفي والدي شفاءً لا يُغادر سقماً". (اي تي بالعربي)
 
 

مواضيع ذات صلة
نقل ممثلة معروفة إلى المستشفى... هذا ما حدث معها في حديقة المنزل (صورة)
lebanon 24
01/07/2025 19:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24
نقل فنان شهير إلى المستشفى للمرّة الثالثة... حالته خطيرة جدّاً
lebanon 24
01/07/2025 19:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: علي شمخاني مستشار المرشد في حالة حرجة
lebanon 24
01/07/2025 19:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24
خامنئي بخير.. ومستشاره في حالة حرجة
lebanon 24
01/07/2025 19:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:39 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:29 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:39 | 2025-07-01
11:27 | 2025-07-01
11:00 | 2025-07-01
10:29 | 2025-07-01
08:00 | 2025-07-01
07:07 | 2025-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24