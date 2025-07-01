29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
دخل في غيبوبة... نقل والد ممثلة معروفة إلى المستشفى وحالته حرجة جدّاً
Lebanon 24
01-07-2025
|
09:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفاعل أصدقاء
شجون الهاجري
من الفنانين، مع تدهور الحالة الصحية لوالدها مطر
الهاجري
، حيث نشروا عبر حساباتهم على "إنستغرام" دعاء موحدًا بالشفاء العاجل له.
Advertisement
وقال أحد المقربين من شجون، أن والدها دخل في غيبوبة مؤخرًا، وأن حالته الصحية حرجة جدًا.
وكانت شجون قد أعلنت للمرة الأولى عن دخول والدها المستشفى عبر فيديو ظهر فيه وهي تلامس رأسه وتدعو له بالشفاء، وكتبت حينها: "اللهُم يامن تعيد للمريض صحته وتَستجيب دُعاء البائس، اللهم أشفي والدي شفاءً لا يُغادر سقماً". (اي تي بالعربي)
مواضيع ذات صلة
نقل ممثلة معروفة إلى المستشفى... هذا ما حدث معها في حديقة المنزل (صورة)
Lebanon 24
نقل ممثلة معروفة إلى المستشفى... هذا ما حدث معها في حديقة المنزل (صورة)
01/07/2025 19:39:09
01/07/2025 19:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل فنان شهير إلى المستشفى للمرّة الثالثة... حالته خطيرة جدّاً
Lebanon 24
نقل فنان شهير إلى المستشفى للمرّة الثالثة... حالته خطيرة جدّاً
01/07/2025 19:39:09
01/07/2025 19:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إيراني: علي شمخاني مستشار المرشد في حالة حرجة
Lebanon 24
إعلام إيراني: علي شمخاني مستشار المرشد في حالة حرجة
01/07/2025 19:39:09
01/07/2025 19:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خامنئي بخير.. ومستشاره في حالة حرجة
Lebanon 24
خامنئي بخير.. ومستشاره في حالة حرجة
01/07/2025 19:39:09
01/07/2025 19:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد أنباء عن انفصاله عن زوجته بسبب مشاهده الجريئة مع هاندا ارتشيل.. هكذا رد الممثل التركي الشهير (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء عن انفصاله عن زوجته بسبب مشاهده الجريئة مع هاندا ارتشيل.. هكذا رد الممثل التركي الشهير (فيديو)
11:39 | 2025-07-01
01/07/2025 11:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 106 أطفال... رد لاذع من فنان شهير على مؤسس تطبيق تلغرام: تُربي مجموعات من الجراء!
Lebanon 24
بعد 106 أطفال... رد لاذع من فنان شهير على مؤسس تطبيق تلغرام: تُربي مجموعات من الجراء!
11:27 | 2025-07-01
01/07/2025 11:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أثارت الجدل... حسام حبيب يُدافع عن شيرين عبدالوهاب إليكم ما قاله عنها
Lebanon 24
بعدما أثارت الجدل... حسام حبيب يُدافع عن شيرين عبدالوهاب إليكم ما قاله عنها
11:00 | 2025-07-01
01/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد من حفل زفافهما... دانييلا رحمة وناصيف زيتون يحتفلان بذكرى زواجهما الأولى
Lebanon 24
فيديو جديد من حفل زفافهما... دانييلا رحمة وناصيف زيتون يحتفلان بذكرى زواجهما الأولى
10:29 | 2025-07-01
01/07/2025 10:29:41
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... هكذا علّقت نانسي عجرم على شائعات إنفصالها عن زوجها
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... هكذا علّقت نانسي عجرم على شائعات إنفصالها عن زوجها
08:00 | 2025-07-01
01/07/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من مصرف لبنان.. خبرٌ إيجابي بـ"الدولار"
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. خبرٌ إيجابي بـ"الدولار"
14:15 | 2025-06-30
30/06/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف كاتبة عدل
Lebanon 24
توقيف كاتبة عدل
09:58 | 2025-07-01
01/07/2025 09:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة من لبنان في تقرير إسرائيليّ.. هذا ما كشفه عن "حزب الله"
Lebanon 24
صورة من لبنان في تقرير إسرائيليّ.. هذا ما كشفه عن "حزب الله"
14:00 | 2025-06-30
30/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر غريب يحصل في البحر المتوسط.. قبطان عربي يكشف معلومات خطيرة (فيديو)
Lebanon 24
أمر غريب يحصل في البحر المتوسط.. قبطان عربي يكشف معلومات خطيرة (فيديو)
04:15 | 2025-07-01
01/07/2025 04:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
خسرت الكثير من وزنها... ممثلة شهيرة تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية (فيديو)
Lebanon 24
خسرت الكثير من وزنها... ممثلة شهيرة تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية (فيديو)
14:09 | 2025-06-30
30/06/2025 02:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
11:39 | 2025-07-01
بعد أنباء عن انفصاله عن زوجته بسبب مشاهده الجريئة مع هاندا ارتشيل.. هكذا رد الممثل التركي الشهير (فيديو)
11:27 | 2025-07-01
بعد 106 أطفال... رد لاذع من فنان شهير على مؤسس تطبيق تلغرام: تُربي مجموعات من الجراء!
11:00 | 2025-07-01
بعدما أثارت الجدل... حسام حبيب يُدافع عن شيرين عبدالوهاب إليكم ما قاله عنها
10:29 | 2025-07-01
فيديو جديد من حفل زفافهما... دانييلا رحمة وناصيف زيتون يحتفلان بذكرى زواجهما الأولى
08:00 | 2025-07-01
شاهدوا بالفيديو... هكذا علّقت نانسي عجرم على شائعات إنفصالها عن زوجها
07:07 | 2025-07-01
بعد التحقيق معها في المباحث الجنائية... هذا ما قالته نادين الراسي بالفيديو
فيديو
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
Lebanon 24
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
01:37 | 2025-07-01
01/07/2025 19:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
10:55 | 2025-06-30
01/07/2025 19:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
03:05 | 2025-06-30
01/07/2025 19:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24