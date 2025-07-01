​دخل في غيبوبة... نقل والد ممثلة معروفة إلى المستشفى وحالته حرجة جدّاً

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تفاعل أصدقاء من الفنانين، مع تدهور الحالة الصحية لوالدها مطر ، حيث نشروا عبر حساباتهم على "إنستغرام" دعاء موحدًا بالشفاء العاجل له.

وقال أحد المقربين من شجون، أن والدها دخل في غيبوبة مؤخرًا، وأن حالته الصحية حرجة جدًا.

وكانت شجون قد أعلنت للمرة الأولى عن دخول والدها المستشفى عبر فيديو ظهر فيه وهي تلامس رأسه وتدعو له بالشفاء، وكتبت حينها: "‏اللهُم يامن تعيد للمريض صحته وتَستجيب دُعاء البائس، اللهم أشفي والدي شفاءً لا يُغادر سقماً". (اي تي بالعربي)