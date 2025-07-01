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فنون ومشاهير

بعد موجة الانتقادات التي طالت شيرين عبد الوهاب.. هذا ما قررته نقابة الموسيقيين المصريين

Lebanon 24
01-07-2025 | 14:25
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أكد نقيب المهن الموسيقية في مصر مصطفى كامل دعمه الكامل للفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا تقديره الكبير لمسيرتها الفنية التي امتدت لأكثر من 25 عامًا، واصفًا إياها بأنها من أهم الأصوات النسائية في الوطن العربي.
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وفي بيان رسمي نشره عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك"، كشف الفنان مصطفى كامل عن مفاجأة سارة لشيرين، قائلاً: "أعلن، بشخصي وبصفتي، دعمي الكامل ومساندتي لأختي وزميلتي وحبيبتي الفنانة شيرين عبد الوهاب، وبأمر الله قريباً سيتم تكريمها داخل نقابة المهن الموسيقية، تقديراً لمشوارها الفني الراقي والمشرف". 

ويأتي هذا الإعلان في ظل موجة من الانتقادات التي طالت شيرين مؤخرًا عقب حفلها الأخير ضمن فعاليات مهرجان "موازين" في المغرب، حيث وُجهت لها انتقادات بعد تقديمها الحفل بنظام "بلاي باك"، إضافة إلى ظهورها بإطلالة وُصفت بأنها غير ملائمة للمناسبة.

ورغم الانتقادات، عبّرت إدارة مهرجان "موازين" عن دعمها الكامل لشيرين، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي صورًا من الحفل، مؤكدة أن الفنانة المصرية قدمت عرضًا تفاعل معه الجمهور منذ اللحظة الأولى وحتى نهاية الحفل.

من جانبه، أصدر المستشار ياسر قنطوش، محامي شيرين عبد الوهاب، بيانًا صحفيًّا أكد فيه أن الفنانة تتعرض لحملة ممنهجة هدفها الإساءة إلى نجاحها.

وأضاف: "الفنانة شيرين عبد الوهاب تشكر كل من ساندها ووقف بجانبها، ونحن لسنا ضد حرية الرأي ولكن أن يكون بنّاء ليس به أي إساءة". واعتبر أن "هناك بعض الآراء المدفوعة من خلال حملات ممنهجة بها إساءة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك".

واختتم قنطوش بيانه بتوجيه الشكر لكل من دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب ووقف إلى جانبها في مواجهة هذه الهجمة.(24)
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