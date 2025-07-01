بعد موجة الانتقادات التي طالت شيرين عبد الوهاب.. هذا ما قررته نقابة الموسيقيين المصريين

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أكد نقيب المهن الموسيقية في مصر دعمه الكامل للفنانة ، مؤكدًا تقديره الكبير لمسيرتها الفنية التي امتدت لأكثر من 25 عامًا، واصفًا إياها بأنها من أهم الأصوات النسائية في الوطن العربي.وفي بيان رسمي نشره عبر حسابه الشخصي في " "، كشف الفنان مصطفى كامل عن مفاجأة سارة لشيرين، قائلاً: "أعلن، بشخصي وبصفتي، دعمي الكامل ومساندتي لأختي وزميلتي وحبيبتي الفنانة ، وبأمر الله قريباً سيتم تكريمها داخل ، تقديراً لمشوارها الفني الراقي والمشرف".ويأتي هذا الإعلان في ظل موجة من الانتقادات التي طالت شيرين مؤخرًا عقب حفلها الأخير ضمن فعاليات مهرجان "موازين" في ، حيث وُجهت لها انتقادات بعد تقديمها الحفل بنظام " باك"، إضافة إلى ظهورها بإطلالة وُصفت بأنها غير ملائمة للمناسبة.ورغم الانتقادات، عبّرت إدارة مهرجان "موازين" عن دعمها الكامل لشيرين، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي صورًا من الحفل، مؤكدة أن الفنانة قدمت عرضًا تفاعل معه الجمهور منذ اللحظة الأولى وحتى نهاية الحفل.من جانبه، أصدر المستشار ، محامي الوهاب، بيانًا صحفيًّا أكد فيه أن الفنانة تتعرض لحملة ممنهجة هدفها الإساءة إلى نجاحها.وأضاف: "الفنانة شيرين عبد الوهاب تشكر كل من ساندها ووقف بجانبها، ونحن لسنا ضد حرية الرأي ولكن أن يكون بنّاء ليس به أي إساءة". واعتبر أن "هناك بعض الآراء المدفوعة من خلال حملات ممنهجة بها إساءة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك".واختتم قنطوش بيانه بتوجيه الشكر لكل من دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب ووقف إلى جانبها في مواجهة هذه الهجمة.(24)