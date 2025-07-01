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فنون ومشاهير

بعد التحقيق معها بتهمة العمالة.. شاهدوا ماذا فعلت نادين الراسي (صور)

Lebanon 24
01-07-2025 | 15:48
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نشرت الممثلة نادين الراسي فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
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وأطلت نادين وهي هي تحتفل وتقطع قالب حلوى كتب عليه "لا حكم عليه" وذلك بعد خضوعها اليوم الثلاثاء للتحقيق في المباحث الجنائية بتهمة العمالة وذلك بعدما ادعت إحدى المحاميات عليها.
 
وبدت نادين سعيدة وتحتفل مع أصدقاء لها. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وبعد انتهاء التحقيق معها، نشرت "الجرس" فيديو للحظة خروج نادين من التحقيق وقالت: "كل شي كان كتير منيح وعملوا شعلن بشكل كتير لايق".

وأضافت: "مستوعبين انو أنا حدا عفوي وما كان القصد شي".

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