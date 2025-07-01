سيكون عرس الموسم.. ابن المصمم ايلي صعب يتزوج قريبا من خطيبته الأردنية الحسناء (صورة)

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وكشفت زين من خلال الصورة قرب زواجهما حيث ظهرت مع خطيبها وعلقت على الصورة بالقول: "زوجي قريبا". نشرت الحسناء خطيبة ابن المصمم ، صورة جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق .وكشفت زين من خلال الصورة قرب زواجهما حيث ظهرت مع خطيبها وعلقت على الصورة بالقول: "زوجي قريبا".

وعقد سيليو صعب في عام 2024 خطبته على الأردنية الجميلة.



وكشفت زين في حديث سابق ان علاقتها بابن المصمم اللبناني بدأت منذ العام 2021 حيث كان حبا من النظرة الأولى، وروت انهما ذهبا في موعدين غراميين متتاليين في دبي كما شاءت الصدف أن يحجزا الرحلة ذاتها المتجهة من دبي إلى ذاك الصيف.



ومن المتوقع أن يكون زفافهما هذا الصيف زفاف الموسم.