Advertisement

فنون ومشاهير

سيكون عرس الموسم.. ابن المصمم ايلي صعب يتزوج قريبا من خطيبته الأردنية الحسناء (صورة)

Lebanon 24
01-07-2025 | 23:53
A-
A+
Doc-P-1385530-638870363011974929.jpg
Doc-P-1385530-638870363011974929.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت الحسناء الأردنية زين قطامي خطيبة سيليو صعب ابن المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب، صورة جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
Advertisement

وكشفت زين من خلال الصورة قرب زواجهما حيث ظهرت مع خطيبها وعلقت على الصورة بالقول: "زوجي قريبا".
 
 
 
 
 
وعقد سيليو صعب في عام 2024 خطبته على الأردنية الجميلة.

وكشفت زين في حديث سابق ان علاقتها بابن المصمم اللبناني بدأت منذ العام 2021 حيث كان حبا من النظرة الأولى، وروت انهما ذهبا في موعدين غراميين متتاليين في دبي كما شاءت الصدف أن يحجزا الرحلة ذاتها المتجهة من دبي إلى بيروت ذاك الصيف.

ومن المتوقع أن يكون زفافهما هذا الصيف زفاف الموسم. 
 
مواضيع ذات صلة
لقطة رومانسية تجمع ابن المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب وخطيبته الأردنية الحسناء.. وزفافهما قريب!؟
lebanon 24
02/07/2025 15:13:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بأجواء ملكية.. حفيدة شاه ايران تتزوج من رجل أعمال أميركي وإطلالتها من توقيع المصمم ايلي صعب (فيديو)
lebanon 24
02/07/2025 15:13:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تشبه "حماتها" كثيرا.. ابن المصمم ايلي صعب يحتفل بعيد ميلاد زوجته بأجواء رومانسية (صور)
lebanon 24
02/07/2025 15:13:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تشبه "حماتها" كثيرا.. "كنة" المصمم اللبناني ايلي صعب بغاية الجمال شاهدوا الصور
lebanon 24
02/07/2025 15:13:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:42 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:08 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:53 | 2025-07-02
07:42 | 2025-07-02
06:42 | 2025-07-02
06:08 | 2025-07-02
04:53 | 2025-07-02
04:48 | 2025-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24