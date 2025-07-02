قبلات حميمة مع امرأة غامضة.. نجم شهير يُثير فضول الجمهور بتصرفاته (صور)

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ووصل ستايلز إلى مزرعة وورثي يوم السبت الماضي مع أصدقائه استعدادًا ليوم احتفالي موسيقي، ولكن مع استمراره في الاحتفال حتى الساعات الأولى من الصباح، شوهد هاري وهو يقترب بشدة من امرأة في منطقة كبار الشخصيات.



وظهر ستايلز في مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل، وهو يتبادل قبلة حميمة مع المرأة على حلبة الرقص، حيث ادعى أحد المارة أنهما "لا ينفصلان". في خطوة مفاجئة، شوهد النجم وهو يتبادل قبلات حارّة مع امرأة في منطقة كبار الشخصيات بمهرجان غلاستونبري خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.ووصل ستايلز إلى مزرعة وورثي يوم السبت الماضي مع أصدقائه استعدادًا ليوم احتفالي موسيقي، ولكن مع استمراره في الاحتفال حتى الساعات الأولى من الصباح، شوهد هاري وهو يقترب بشدة من امرأة في منطقة كبار الشخصيات.وظهر ستايلز في مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل، وهو يتبادل قبلة حميمة مع المرأة على حلبة الرقص، حيث ادعى أحد المارة أنهما "لا ينفصلان".

وكشفت صحيفة "ذا صن" أن المرأة هي في الواقع المنتجة كيني، التي عملت في استوديو بلندن لمدة ثلاث سنوات تقريبًا.



وصرّح مصدر للصحيفة: "استمتع هاري وإيلا بوقتهما معًا في مهرجان غلاستونبري وتبادلا قبلة على حلبة الرقص، لكن هذا لا يعني أن علاقتهما ستتطور إلى أي شيء. لقد انسجما معًا وتبادلا قبلات خفيفة".(LBCI)