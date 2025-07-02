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فنون ومشاهير
من هي صاحبة لقب "صوت مصر"؟ أنغام أو شيرين عبد الوهاب؟
Lebanon 24
02-07-2025
|
01:33
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أبدى الموسيقار المصري هاني
فرحات
سعادته العميقة بالتعاون مع الفنانة
أنغام
، مشيداً بمهنيتها العالية، وقدرتها على التركيز الدقيق في اختيار الألحان والكلمات، إلى جانب توافقه معها في الذوق والثقافة الموسيقية، ما يجعل العمل بينهما سلساً ومنسجماً.
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وخلال استضافته في لقاء تلفزيوني، أوضح فرحات أن الخلافات الفنية مع أنغام نادرة الحدوث، وإن وُجدت فإنها دائماً تصب في مصلحة العمل الفني والجمهور، مؤكداً أن الحوار الفني بينهما يهدف دائماً إلى تقديم الأفضل.
وبشأن الجدل الذي يشغل الرأي العام حول من تستحق لقب "صوت مصر" بين أنغام وشيرين
عبدالوهاب
، قال فرحات إن أصل المشكلة يكمن في تعصّب الجماهير والمقارنة المفرطة بين الفنانات، لافتاً إلى أن ثقافة الألقاب متجذرة في المجتمعات العربية.
وأضاف: "فكرة الصراع بحد ذاتها صحية، لأنها تخلق منافسة ترفع من جودة الإنتاج الفني وتخدم الجمهور في النهاية".
وأكد
المايسترو
أن مصر لطالما أنجبت أصواتاً عظيمة تستحق هذا اللقب، قائلاً: "
أم كلثوم
، شادية، آمال ماهر،
شيرين
، أنغام.. جميعهن أصوات مصر، وكل اسم فيهن فخر لبلده، والأجمل أن كل هؤلاء النجوم مصريون، ينتمون إلى بلدٍ هو منبع المواهب بحق".(24)
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