Advertisement

فنون ومشاهير

من هي صاحبة لقب "صوت مصر"؟ أنغام أو شيرين عبد الوهاب؟

Lebanon 24
02-07-2025 | 01:33
A-
A+
Doc-P-1385557-638870423820017261.jpeg
Doc-P-1385557-638870423820017261.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أبدى الموسيقار المصري هاني فرحات سعادته العميقة بالتعاون مع الفنانة أنغام، مشيداً بمهنيتها العالية، وقدرتها على التركيز الدقيق في اختيار الألحان والكلمات، إلى جانب توافقه معها في الذوق والثقافة الموسيقية، ما يجعل العمل بينهما سلساً ومنسجماً.
Advertisement

وخلال استضافته في لقاء تلفزيوني، أوضح فرحات أن الخلافات الفنية مع أنغام نادرة الحدوث، وإن وُجدت فإنها دائماً تصب في مصلحة العمل الفني والجمهور، مؤكداً أن الحوار الفني بينهما يهدف دائماً إلى تقديم الأفضل.
وبشأن الجدل الذي يشغل الرأي العام حول من تستحق لقب "صوت مصر" بين أنغام وشيرين عبدالوهاب، قال فرحات إن أصل المشكلة يكمن في تعصّب الجماهير والمقارنة المفرطة بين الفنانات، لافتاً إلى أن ثقافة الألقاب متجذرة في المجتمعات العربية.

وأضاف: "فكرة الصراع بحد ذاتها صحية، لأنها تخلق منافسة ترفع من جودة الإنتاج الفني وتخدم الجمهور في النهاية".

وأكد المايسترو أن مصر لطالما أنجبت أصواتاً عظيمة تستحق هذا اللقب، قائلاً: "أم كلثوم، شادية، آمال ماهر، شيرين، أنغام.. جميعهن أصوات مصر، وكل اسم فيهن فخر لبلده، والأجمل أن كل هؤلاء النجوم مصريون، ينتمون إلى بلدٍ هو منبع المواهب بحق".(24)
 
مواضيع ذات صلة
هل مُنعت شيرين عبد الوهاب من الغناء داخل مصر؟
lebanon 24
02/07/2025 15:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
استدعاء شيرين عبد الوهاب الى النيابة.. ما القصة؟
lebanon 24
02/07/2025 15:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب الى إلنيابة بتُهمة السبّ والتهديد
lebanon 24
02/07/2025 15:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب مُجدداً في ورطة.. إليكم السبب
lebanon 24
02/07/2025 15:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:42 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:08 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:53 | 2025-07-02
07:42 | 2025-07-02
06:42 | 2025-07-02
06:08 | 2025-07-02
04:53 | 2025-07-02
04:48 | 2025-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24