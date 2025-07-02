بعد غنائه على المسرح بالعكّاز.. هذا ما كشفه الفنان الشهير (فيديو)

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وتابع عاشور خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدّمه الإعلاميتان هبة الأباصيري ومها الصغير على قناة CBC أنه يتمنى أيضاً الغناء مع المطربة ويرغب في خوض تجربة فنية مميزة معها.



وكشف عاشور أنه كان يعاني آلاماً في الرباط الصليبي، ورغم ذلك لم يستطع الغياب عن جمهوره في حفلات دولتَي والمغرب، وهو ما يفسّر سبب ظهوره في أكثر من مناسبة بالعكاز. قال الفنان المصري تامر إن لديه أحلاماً يتمنى أن يحققها في الفترة المقبلة، من بينها أمنيته الغناء مع المطربة على المسرح.وتابع عاشور خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدّمه الإعلاميتان هبة الأباصيري ومها الصغير على قناة CBC أنه يتمنى أيضاً الغناء مع المطربة ويرغب في خوض تجربة فنية مميزة معها.وكشف عاشور أنه كان يعاني آلاماً في الرباط الصليبي، ورغم ذلك لم يستطع الغياب عن جمهوره في حفلات دولتَي والمغرب، وهو ما يفسّر سبب ظهوره في أكثر من مناسبة بالعكاز.

وأشار إلى أنه يرحّب دائماً بالعمل مع هاني ، لأن العمل معه ممتع للغاية ويتّسم بالهدوء والإبداع.



وكان تامر عاشور قد أحيا حفلين غنائيين ظهر فيهما وهو يتكئ على العكاز، أحدهما في الكويت مع النجم ، والثاني في "مهرجان موازين" بالمغرب.(لها)