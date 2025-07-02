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فنون ومشاهير

بعد غنائه على المسرح بالعكّاز.. هذا ما كشفه الفنان الشهير (فيديو)

Lebanon 24
02-07-2025 | 04:48
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قال الفنان المصري تامر عاشور إن لديه أحلاماً يتمنى أن يحققها في الفترة المقبلة، من بينها أمنيته الغناء مع المطربة شيرين عبدالوهاب على المسرح.
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وتابع عاشور خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدّمه الإعلاميتان هبة الأباصيري ومها الصغير على قناة CBC أنه يتمنى أيضاً الغناء مع المطربة أصالة ويرغب في خوض تجربة فنية مميزة معها.

وكشف عاشور أنه كان يعاني آلاماً في الرباط الصليبي، ورغم ذلك لم يستطع الغياب عن جمهوره في حفلات دولتَي الكويت والمغرب، وهو ما يفسّر سبب ظهوره في أكثر من مناسبة بالعكاز.
 
 
 
وأشار إلى أنه يرحّب دائماً بالعمل مع المايسترو هاني فرحات، لأن العمل معه ممتع للغاية ويتّسم بالهدوء والإبداع.

وكان تامر عاشور قد أحيا حفلين غنائيين ظهر فيهما وهو يتكئ على العكاز، أحدهما في الكويت مع النجم تامر حسني، والثاني في "مهرجان موازين" بالمغرب.(لها)
 
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