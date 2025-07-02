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فنون ومشاهير

كارول سماحة تنشر صورة برفقة إبنتها تالا... شاهدوها

Lebanon 24
02-07-2025 | 06:08
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شاركت الفنانة كارول سماحة متابعيها على "انستغرام"، صورة وهي برفقة إبنتها تالا، في "ديزني لاند".
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وعلّقت سماحة على الصورة بالقول: "حبّ حياتي".
 
 
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