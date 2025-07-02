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فنون ومشاهير

كانييه ويست ممنوع من دخول أستراليا

Lebanon 24
02-07-2025 | 10:40
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قال وزير الداخلية الاسترالية توني بيرك، إنه تم إلغاء تأشيرة دخول المغني الأميركي كانييه ويست لأستراليا، بعدما أصدر أغنية "هاي هتلر".
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وأضاف بيرك أن ويست كان يسافر طوال أعوام إلى أستراليا، حيث مسقط رأس زوجته بيانكا سينسوري.
 
واعتبر أن أغنية" هاي هتلر" التي صدرت في أيار الماضي تروج للنازية. (الامارات 24)
 
 
 
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