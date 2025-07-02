كانييه ويست ممنوع من دخول أستراليا

قال الاسترالية بيرك، إنه تم إلغاء تأشيرة دخول المغني الأميركي كانييه لأستراليا، بعدما أصدر أغنية "هاي ".

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وأضاف بيرك أن ويست كان يسافر طوال أعوام إلى ، حيث مسقط رأس زوجته .

واعتبر أن أغنية" هاي هتلر" التي صدرت في أيار الماضي تروج للنازية. (الامارات 24)