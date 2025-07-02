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فنون ومشاهير
كانييه ويست ممنوع من دخول أستراليا
Lebanon 24
02-07-2025
|
10:40
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قال
وزير الداخلية
الاسترالية
توني
بيرك، إنه تم إلغاء تأشيرة دخول المغني الأميركي كانييه
ويست
لأستراليا، بعدما أصدر أغنية "هاي
هتلر
".
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وأضاف بيرك أن ويست كان يسافر طوال أعوام إلى
أستراليا
، حيث مسقط رأس زوجته
بيانكا سينسوري
.
واعتبر أن أغنية" هاي هتلر" التي صدرت في أيار الماضي تروج للنازية. (الامارات 24)
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