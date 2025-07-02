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فنون ومشاهير

"معجزتنا الصغيرة في الطريق"... ممثلة شهيرة تُعلن حملها الأول!

Lebanon 24
02-07-2025 | 23:00
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أعلنت الممثلة ثراء جبيل، عن حملها وانتظارها لمولودها الأول من زوجها مختار الديناري.
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ونشرت ثراء جبيل، صورا عبر حسابها على "إنستجرام" أظهرت حملها، وعلقت: "معجزتنا الصغيرة في الطريق.. الخطوات الأولى نحو الأمومة".

يذكر أن، ثراء جبيل كانت قد أعلنت في 28 كانون الاول 2023، عن زواجها رسميًا من الممثل الشاب مختار الديناري، وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وعلقت: "بعد ما مختار جاتله منحة فولبرايت وعشان هيقعد سنتين قررنا نتجوز في أميركا في أجمل وقت في السنة بالنسبالي.. في الكريسماس ٢٥\١٢\٢٠٢٣.. وبعدين نفرح وسط حبايبنا في مصر".
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