"كان خاطب نص بنات مصر".. فنان شهير يتحدث عن عدد الفتيات اللواتي ارتبط بهن (فيديو)

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شارك الفنانان وأحمد السقا في برنامج "its not complicated" على منصة "gossips"، حيث كشف فهمي عن رأيه في السقا، وأكثر المواقف الطريفة بينهما، وعدد الفتيات اللواتي ارتبط بهن، مؤكداً أنه لا يتذكّر الحب الأول لأنه يعتقد أنه "كلام فارغ"، مشيراً الى حقيقة خطوبته لنصف فتيات مصر.وقال فهمي خلال الحلقة: "السقا جدع جداً، وكان بيحصل مواقف غريبة إن الناس كانوا بيشوفوني في الشارع أو في أي حتة يقولوا عليّ كلب السقا أهو، مكنوش يعرفوا اسمي وقتها، وحصلت مصادفة إن السقا اشترى كلب جايبه من برا واخد التطعيمات ومتسمّي، طلع اسمه "مستر إكس"، على اسم الفيلم بتاعي".وردّ فهمي على سؤال عن الحب الأول فقال مازحاً: "أنا مش فاكره لأنه كلام فارغ"، ليتدخّل السقا في الحوار ويكشف عن مواقف عدة جمعته بفهمي، مؤكداً أنه رآه كثيراً مع فتيات مختلفات، وعندما يفاتحه بموضوع الارتباط بإحداهنّ يكتشف أنه كان مرتبطاً بها وفسخ الارتباط، ليعلّق السقا: "كان خاطب نص بنات مصر"، ليؤكد فهمي صحة كلام السقا ولكن بشكل فكاهي.يُذكر أن وأحمد فهمي يُعرض لهما حالياً فيلم " "، والذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، بينهم: ، رشدي ، جيهان الشماشرجي، صلاح، وعدد من ضيوف الشرف، بينهم غادة عبدالرازق وآخرون، وهو من إخراج ، وتأليف ومحمد سامي عبدالله.(لها)