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فنون ومشاهير

"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)

Lebanon 24
03-07-2025 | 03:28
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وجّهت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة إنسانية مؤثرة ومباشرة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب في حلقة برنامج "هي وبس" الذي يُعرض على شاشة DMC ، عبّرت خلالها عن قلق الجمهور ومحبّيه بسبب ما مرت به شيرين من أزمات شخصية ومهنية وآخرها ما حصل في حفلها في المغرب أثارت الجدل خلال الفترة الأخيرة.
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واستهلت رضوى حديثها برسالة صريحة لشيرين حملت الكثير من العتب والحب في آنٍ واحد، فقالت: "الناس زعلانة منك أوي، وزعلانين عليكي أوي، لأنك غالية على قلوبهم… أنتي أقوى من كل اللي فات، حتى لو الموقف كان صعب. أنتي اللي قلتي عن نفسك: أنا كتير، أنا ألف حاجة على بعضها في حاجة واحدة".

ولم تُخفِ الشربيني نقدها لبعض قرارات شيرين في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن اختيارات غير موفقة في العمل أو الأشخاص المحيطين قد تكون كفيلة بتقويض نجاحات كبيرة، قائلة: "اختيار غلط، شغل غلط، وناس غلط حواليكي.. ده كفيل يهد كل اللي بنعمله في سنين."

وتابعت: "شيرين مش فنانة عادية.. دي الست اللي كانت بتطلع الموضة على المسرح، وكانت بتخطف قلوب الناس بحضورها وصوتها… وربنا مديكي حب الناس، اللي قليلين أوي بياخدوه… يلا بقى كفاية كده".

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