خبر مؤلم.. رحيل مُفاجئ لنجمة الدراما عن 43 عاما يُثير التساؤلات عن سبب وفاتها (صورة)

أعلن عن وفاة الممثلة لي سيو-يي عن عمر يناهز 43 عاماً.

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وحدثت الوفاة في 20 حزيران، بحسب ما أكده مدير أعمالها في منشور مؤثّر عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".



وكتب مدير أعمالها بكلمات يغلبها الأسى: "أصبحت أونّي، المتألقة واللطيفة والمحبوبة، نجمةً في السماء.. أعلم أن هذا الخبر سيكون صادماً ومحزناً للكثيرين، لكن أرجو منكم الدعاء لها كي ترقد بسلامٍ في مكانٍ جميل."

ورغم تأكيد الوفاة، لم تُعلن العائلة أو فريق العمل عن السبب الرسمي لرحيل النجمة، ما فتح باب التساؤلات والشكوك لدى جمهورها الواسع داخل وخارجها.



لي سيو-يي، التي عُرفت بجمالها الهادئ وحضورها الدرامي المؤثر، شاركت في أعمال بارزة تركت بصمتها في المشهد الفني الكوري، من بينها: "فضيحة تشيونغدام دونغ"، "مدينة الشمس"، "قانون الرومانسية الخاص"، "براڤو ماي لايف"، و"سوق ".



وكان آخر ظهور لها هذا العام في مسلسل "تأمين الطلاق"، حيث شاركت البطولة إلى جانب النجمين لي دونغ-ووك ولي كوانغ-سو.



وعبّر زملاء النجمة الراحلة في الوسط الفني، عن صدمتهم من الخبر المفجع، وكان من أبرز ردود الفعل ما كتبه الممثل تشوي دوك-مون، الذي شاركها بطولة فيلم "رومانسية قاتلة" عام 2023، قائلاً بكلمات موجعة: "لماذا؟ كيف حدث ذلك؟"



وبرحيل لي سيو-يي، تفقد الشاشة الكورية نجمة امتلكت مزيجاً نادراً من الموهبة والجاذبية، سيفتقده محبوها الذين يطالبون بإجابات تفك غموض وفاتها المفاجئة.(24)