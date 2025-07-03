29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
30
o
بعلبك
22
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بسبب الجيش الإسرائيلي.. الشرطة تفتح تحقيقا مع هذا الفنان
Lebanon 24
03-07-2025
|
06:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
يجري التحقيق مع الفنان بوب فيلان من قبل الشرطة
البريطانية
بعد مزاعم بأنه دعا إلى "الموت لكل جندي الجيش الاسرائيلي" في حفل موسيقي قبل شهر واحد من مهرجان غلاستونبري.
Advertisement
ويجري التحقيق بالفعل مع
الثنائي
، بوبي فيلان وزميله في الفرقة بوبي فيلان، من قبل شرطة أفون وسومرست بشأن ظهورهما المثير للجدل في وورثي فارم عندما قاد مغني الراب بوبي فيلان الحشود في هتافات "الموت، الموت للجيش
الإسرائيلي
" خلال أدائهم المباشر في مهرجان
سومرست
الموسيقي في نهاية الأسبوع الماضي.
في مقطع فيديو، ظهر بوبي فيلان، واسمه الحقيقي باسكال
روبنسون
فوستر
(34 عامًا)، في قصر ألكسندرا وهو يقول للحشود: "الموت لكل جندي من الجيش الإسرائيلي يعمل كعميل للإرهاب لصالح
إسرائيل
"
وكان بوب فيلان قد دعم
إيجي
بوب في
لندن
خلال جولته في 28 أيار، قبل شهر من مهرجان غلاستونبري.
وقال متحدث باسم شرطة العاصمة يوم الأربعاء: "يقوم الضباط بالتحقيق في التعليقات التي يُزعم أنها أدلي بها خلال حفل موسيقي في قصر ألكسندرا في وقت سابق من هذا العام. يأتي قرار التحقيق في أعقاب ظهور لقطات يبدو أنها تم تصويرها في المكان بتاريخ 28 أيار 2025."
مواضيع ذات صلة
بسبب روتانا.. التحقيق مع فنان شهير (صورة)
Lebanon 24
بسبب روتانا.. التحقيق مع فنان شهير (صورة)
03/07/2025 17:05:25
03/07/2025 17:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الشمالية تفتح تحقيقا موسعا بخصوص فشل تدشين مدمرة بحرية
Lebanon 24
كوريا الشمالية تفتح تحقيقا موسعا بخصوص فشل تدشين مدمرة بحرية
03/07/2025 17:05:25
03/07/2025 17:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة التربية تفتح تحقيقًا بعد سقوط تلميذ من باص في طرابلس
Lebanon 24
وزارة التربية تفتح تحقيقًا بعد سقوط تلميذ من باص في طرابلس
03/07/2025 17:05:25
03/07/2025 17:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تتسلم آثارًا تاريخية من فرنسا وتفتح تحقيقًا حول تهريبها
Lebanon 24
مصر تتسلم آثارًا تاريخية من فرنسا وتفتح تحقيقًا حول تهريبها
03/07/2025 17:05:25
03/07/2025 17:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لم يتحمل احتفال الطلاق الذي أقامته.. ممثل يردّ بحدّة على طليقته (فيديو)
Lebanon 24
لم يتحمل احتفال الطلاق الذي أقامته.. ممثل يردّ بحدّة على طليقته (فيديو)
09:19 | 2025-07-03
03/07/2025 09:19:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما حلّك تنسى لهجتك".. انتقادات توجّه لفنان سوري بعد كلامه باللهجة اللبنانية (فيديو)
Lebanon 24
"ما حلّك تنسى لهجتك".. انتقادات توجّه لفنان سوري بعد كلامه باللهجة اللبنانية (فيديو)
08:20 | 2025-07-03
03/07/2025 08:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يتكلم عن ابنته: صارت رفيقتي (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبناني يتكلم عن ابنته: صارت رفيقتي (فيديو)
08:09 | 2025-07-03
03/07/2025 08:09:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"حبّ نادر وخالد"... باسل خياط يُطلّ بلقطة عائلية دافئة مع شمس وإيزابيل (صورة)
Lebanon 24
"حبّ نادر وخالد"... باسل خياط يُطلّ بلقطة عائلية دافئة مع شمس وإيزابيل (صورة)
07:51 | 2025-07-03
03/07/2025 07:51:52
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مؤلم.. رحيل مُفاجئ لنجمة الدراما عن 43 عاما يُثير التساؤلات عن سبب وفاتها (صورة)
Lebanon 24
خبر مؤلم.. رحيل مُفاجئ لنجمة الدراما عن 43 عاما يُثير التساؤلات عن سبب وفاتها (صورة)
04:45 | 2025-07-03
03/07/2025 04:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أطلت مُنهارة وتستغيث.. فنانة شهيرة تفضح نائبا سابقا: يريد ان يتزوجني غصبا عني (فيديو)
Lebanon 24
أطلت مُنهارة وتستغيث.. فنانة شهيرة تفضح نائبا سابقا: يريد ان يتزوجني غصبا عني (فيديو)
00:05 | 2025-07-03
03/07/2025 12:05:05
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. دولار واحد على "إشتراك الانترنت"
Lebanon 24
في لبنان.. دولار واحد على "إشتراك الانترنت"
13:36 | 2025-07-02
02/07/2025 01:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مطلوب في منطقة الحدت... هذا ما فعله لشابة مقابل مبلغ ماليّ
Lebanon 24
توقيف مطلوب في منطقة الحدت... هذا ما فعله لشابة مقابل مبلغ ماليّ
10:52 | 2025-07-02
02/07/2025 10:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
عطلة عاشوراء "غير محسومة"
Lebanon 24
عطلة عاشوراء "غير محسومة"
15:58 | 2025-07-02
02/07/2025 03:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروس معدٍ ينتشر في لبنان.. هذه أعراضه
Lebanon 24
فيروس معدٍ ينتشر في لبنان.. هذه أعراضه
09:30 | 2025-07-03
03/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:19 | 2025-07-03
لم يتحمل احتفال الطلاق الذي أقامته.. ممثل يردّ بحدّة على طليقته (فيديو)
08:20 | 2025-07-03
"ما حلّك تنسى لهجتك".. انتقادات توجّه لفنان سوري بعد كلامه باللهجة اللبنانية (فيديو)
08:09 | 2025-07-03
فنان لبناني يتكلم عن ابنته: صارت رفيقتي (فيديو)
07:51 | 2025-07-03
"حبّ نادر وخالد"... باسل خياط يُطلّ بلقطة عائلية دافئة مع شمس وإيزابيل (صورة)
04:45 | 2025-07-03
خبر مؤلم.. رحيل مُفاجئ لنجمة الدراما عن 43 عاما يُثير التساؤلات عن سبب وفاتها (صورة)
04:01 | 2025-07-03
أطلت وهي ترقص على يخت.. دنيا بطمة تستمتع بوقتها على البحر وتُثير الجدل (فيديو)
فيديو
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
03:28 | 2025-07-03
03/07/2025 17:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان خاطب نص بنات مصر".. فنان شهير يتحدث عن عدد الفتيات اللواتي ارتبط بهن (فيديو)
Lebanon 24
"كان خاطب نص بنات مصر".. فنان شهير يتحدث عن عدد الفتيات اللواتي ارتبط بهن (فيديو)
02:58 | 2025-07-03
03/07/2025 17:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
Lebanon 24
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
01:37 | 2025-07-01
03/07/2025 17:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24