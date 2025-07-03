بسبب الجيش الإسرائيلي.. الشرطة تفتح تحقيقا مع هذا الفنان

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يجري التحقيق مع الفنان بوب فيلان من قبل الشرطة بعد مزاعم بأنه دعا إلى "الموت لكل جندي الجيش الاسرائيلي" في حفل موسيقي قبل شهر واحد من مهرجان غلاستونبري.ويجري التحقيق بالفعل مع ، بوبي فيلان وزميله في الفرقة بوبي فيلان، من قبل شرطة أفون وسومرست بشأن ظهورهما المثير للجدل في وورثي فارم عندما قاد مغني الراب بوبي فيلان الحشود في هتافات "الموت، الموت للجيش " خلال أدائهم المباشر في مهرجان الموسيقي في نهاية الأسبوع الماضي.في مقطع فيديو، ظهر بوبي فيلان، واسمه الحقيقي باسكال (34 عامًا)، في قصر ألكسندرا وهو يقول للحشود: "الموت لكل جندي من الجيش الإسرائيلي يعمل كعميل للإرهاب لصالح "وكان بوب فيلان قد دعم بوب في خلال جولته في 28 أيار، قبل شهر من مهرجان غلاستونبري.وقال متحدث باسم شرطة العاصمة يوم الأربعاء: "يقوم الضباط بالتحقيق في التعليقات التي يُزعم أنها أدلي بها خلال حفل موسيقي في قصر ألكسندرا في وقت سابق من هذا العام. يأتي قرار التحقيق في أعقاب ظهور لقطات يبدو أنها تم تصويرها في المكان بتاريخ 28 أيار 2025."