عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)

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كانت الأولى مع ابنته جانا، في أغنية "خطفونا" من كلمات ، وألحان وتوزيع .أما الأغنية الثانية كانت "يلا" مع ابنه ، من كلمات تامر حسين، وألحان ، وتوزيع .يُعد "ابتدينا" تجربة جديدة في مسيرة عمرو ، حيث يجمع بين روح الأغاني التي اشتهر بها وأصوات موسيقية معاصرة تواكب التطور العالمي في شكل الموسيقى، بما يعزز مكانته كنجم متجدد دائمًا.