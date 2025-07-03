28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
22
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
03-07-2025
|
10:11
A-
A+
A+
A-
طرح النجم
عمرو دياب
ألبومه الجديد "ابتدينا" مؤخرا عبر المنصات الالكترونية وموقع
youtube
.
Advertisement
كانت الأولى مع ابنته جانا، في أغنية "خطفونا" من كلمات
تامر حسين
، وألحان
عمرو مصطفى
وتوزيع
أسامة الهندي
.
أما الأغنية الثانية كانت "يلا" مع ابنه
عبد الله
، من كلمات تامر حسين، وألحان
عزيز الشافعي
، وتوزيع
أحمد إبراهيم
.
يُعد "ابتدينا" تجربة جديدة في مسيرة عمرو
دياب
، حيث يجمع بين روح الأغاني التي اشتهر بها وأصوات موسيقية معاصرة تواكب التطور العالمي في شكل الموسيقى، بما يعزز مكانته كنجم متجدد دائمًا.
مواضيع ذات صلة
عمرو دياب يشرف على تسجيل أغنية ابنته جنا
Lebanon 24
عمرو دياب يشرف على تسجيل أغنية ابنته جنا
03/07/2025 20:05:04
03/07/2025 20:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا راقصة".. ابنة عمرو دياب تُثير الجدل برفقة حبيبها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
"أنا راقصة".. ابنة عمرو دياب تُثير الجدل برفقة حبيبها الجديد (فيديو)
03/07/2025 20:05:04
03/07/2025 20:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا بنت شيرين رضا"... ابنة عمرو دياب تثير الجدل: هل تبرأت من والدها؟ (فيديو)
Lebanon 24
"أنا بنت شيرين رضا"... ابنة عمرو دياب تثير الجدل: هل تبرأت من والدها؟ (فيديو)
03/07/2025 20:05:04
03/07/2025 20:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بوصلة رقص مع صديقها... ابنة عمرو دياب تُثير الجدل (فيديو)
Lebanon 24
بوصلة رقص مع صديقها... ابنة عمرو دياب تُثير الجدل (فيديو)
03/07/2025 20:05:04
03/07/2025 20:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بينهم فنان لبنانيّ بارز... قبل ديوجو جوتا نجوم لقوا حتفهم في حوادث سير من هم؟
Lebanon 24
بينهم فنان لبنانيّ بارز... قبل ديوجو جوتا نجوم لقوا حتفهم في حوادث سير من هم؟
13:00 | 2025-07-03
03/07/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أشهر من إنفصالهما... فنانة شهيرة وطليقها يتّخذان قراراً جديداً
Lebanon 24
بعد أشهر من إنفصالهما... فنانة شهيرة وطليقها يتّخذان قراراً جديداً
12:26 | 2025-07-03
03/07/2025 12:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
شائعات مرتبطة بفضل شاكر تنتشر.. وابنه يوضح الحقيقة
Lebanon 24
شائعات مرتبطة بفضل شاكر تنتشر.. وابنه يوضح الحقيقة
10:47 | 2025-07-03
03/07/2025 10:47:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يتحمل احتفال الطلاق الذي أقامته.. ممثل يردّ بحدّة على طليقته (فيديو)
Lebanon 24
لم يتحمل احتفال الطلاق الذي أقامته.. ممثل يردّ بحدّة على طليقته (فيديو)
09:19 | 2025-07-03
03/07/2025 09:19:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما حلّك تنسى لهجتك".. انتقادات توجّه لفنان سوري بعد كلامه باللهجة اللبنانية (فيديو)
Lebanon 24
"ما حلّك تنسى لهجتك".. انتقادات توجّه لفنان سوري بعد كلامه باللهجة اللبنانية (فيديو)
08:20 | 2025-07-03
03/07/2025 08:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أطلت مُنهارة وتستغيث.. فنانة شهيرة تفضح نائبا سابقا: يريد ان يتزوجني غصبا عني (فيديو)
Lebanon 24
أطلت مُنهارة وتستغيث.. فنانة شهيرة تفضح نائبا سابقا: يريد ان يتزوجني غصبا عني (فيديو)
00:05 | 2025-07-03
03/07/2025 12:05:05
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. دولار واحد على "إشتراك الانترنت"
Lebanon 24
في لبنان.. دولار واحد على "إشتراك الانترنت"
13:36 | 2025-07-02
02/07/2025 01:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة خلدة"
Lebanon 24
معلومات جديدة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة خلدة"
11:02 | 2025-07-03
03/07/2025 11:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عطلة عاشوراء "غير محسومة"
Lebanon 24
عطلة عاشوراء "غير محسومة"
15:58 | 2025-07-02
02/07/2025 03:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروس معدٍ ينتشر في لبنان.. هذه أعراضه
Lebanon 24
فيروس معدٍ ينتشر في لبنان.. هذه أعراضه
09:30 | 2025-07-03
03/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
13:00 | 2025-07-03
بينهم فنان لبنانيّ بارز... قبل ديوجو جوتا نجوم لقوا حتفهم في حوادث سير من هم؟
12:26 | 2025-07-03
بعد أشهر من إنفصالهما... فنانة شهيرة وطليقها يتّخذان قراراً جديداً
10:47 | 2025-07-03
شائعات مرتبطة بفضل شاكر تنتشر.. وابنه يوضح الحقيقة
09:19 | 2025-07-03
لم يتحمل احتفال الطلاق الذي أقامته.. ممثل يردّ بحدّة على طليقته (فيديو)
08:20 | 2025-07-03
"ما حلّك تنسى لهجتك".. انتقادات توجّه لفنان سوري بعد كلامه باللهجة اللبنانية (فيديو)
08:09 | 2025-07-03
فنان لبناني يتكلم عن ابنته: صارت رفيقتي (فيديو)
فيديو
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
10:11 | 2025-07-03
03/07/2025 20:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
03:28 | 2025-07-03
03/07/2025 20:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان خاطب نص بنات مصر".. فنان شهير يتحدث عن عدد الفتيات اللواتي ارتبط بهن (فيديو)
Lebanon 24
"كان خاطب نص بنات مصر".. فنان شهير يتحدث عن عدد الفتيات اللواتي ارتبط بهن (فيديو)
02:58 | 2025-07-03
03/07/2025 20:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24