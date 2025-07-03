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فنون ومشاهير

عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)

Lebanon 24
03-07-2025 | 10:11
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طرح النجم عمرو دياب ألبومه الجديد "ابتدينا" مؤخرا عبر المنصات الالكترونية وموقع youtube.
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كانت الأولى مع ابنته جانا، في أغنية "خطفونا" من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع أسامة الهندي.

أما الأغنية الثانية كانت "يلا" مع ابنه عبد الله، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم.

يُعد "ابتدينا" تجربة جديدة في مسيرة عمرو دياب، حيث يجمع بين روح الأغاني التي اشتهر بها وأصوات موسيقية معاصرة تواكب التطور العالمي في شكل الموسيقى، بما يعزز مكانته كنجم متجدد دائمًا.

 
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