شائعات مرتبطة بفضل شاكر تنتشر.. وابنه يوضح الحقيقة

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نفى الفنان ما تم تداوله عبر مواقع التواصل عن عودة والده، الفنان ، لإحياء حفلات في قطر والسعودية، واصفًا تلك الأنباء بأنها "عملية نصب علنية".وفي تصريح لموقع "فوشيا"، أكد محمد أن الأخبار المتداولة حول حفلات مرتقبة لوالده لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أنها تروّج عبر صفحات وهمية تهدف إلى تضليل الجمهور واستغلال اسم فضل شاكر.وشدد على أن أي نشاط فني حقيقي لفضل شاكر سيتم الإعلان عنه بوضوح وبشكل رسمي، داعيًا جمهور والده إلى الحذر وعدم الانجرار وراء الشائعات.(فوشيا)