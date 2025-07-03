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فنون ومشاهير

بينهم فنان لبنانيّ بارز... قبل ديوجو جوتا نجوم لقوا حتفهم في حوادث سير من هم؟

Lebanon 24
03-07-2025 | 13:00
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ذكر موقع "الإمارات 24"، أنّ مشجعي كرة القدم استيقظوا اليوم، على خبر وفاة البرتغالي ديوجو جوتا مهاجم ليفربول في حادث مروع قرب زامورا شمال غربي إسبانيا. واحترقت السيارة بالكامل بعد انحرافها نتيجة انفجار إطارها، لتبتلع ألسنة اللهب جسد اللاعب وشقيقه أندريه الذي توفي معه.
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وقبل الحادث المأسوي للاعب ليفربول الشهير، قضى نجوم ومشاهير آخرين بالطريقة عينها، مع اختلاف التفاصيل.
 
 
 
اختنقت الراقصة الأميركية إيزادورا دانكن عام 1927 حين التف وشاحها حول عجلة سيارتها قرب نيس الفرنسية.
 
 
 
وقضى جون بوغاتي الابن البكر لمؤسس شركة بوغاتي عام 1939، أثناء اختبار نموذج سيارة جديدة.
 
 
 
توفي الجنرال الأميركي جورج باتون توفي في كانون الأول 1945، بعد اصطدام سيارته بشاحنة عند مفترق سكك حديدية.
 
 
 
توفي الممثل جيمس دين عام 1955، داخل سيارته "بورش سبايدر"، بعد اصطدام مفاجئ في كاليفورنيا.
 
 
 
لقيت أميرة موناكو غريس كيلي مصرعها سنة 1982، إثر سقوط سيارتها من منحدر بعمق 40 متراً.
 
 
 
توفيت الأميرة ديانا مع عماد الفايد في آب 1997، بعد اصطدام سيارتهما بعمود في نفق جسر ألما في باريس.
 
 
 
فقد المغني الإسباني نينو برافو حياته في نيسان 1973، بعد انقلاب سيارته في أحد المنعطفات.
 
 
 
 
توفي خوان غوميز لاعب ريال مدريد السابق، في نيسان 1992، أثناء عودته لمشاهدة مباراة للفريق.
 
 
 
مات بول ووكر بطل أفلام السرعة في تشرين الثاني 2013، بعد حادث مروع احترقت فيه سيارته وهو عالق في داخلها.
 
 
 
غرقت سيارة الفنانة الشهيرة أسمهان، أثناء تصوير فيلم "غرام وانتقام".
 
 
 
 
توفي الموسيقار الشاب عمر خورشيد في أيار 1981، بعدما ارتطمت سيارته بعمود إنارة.
 
 
 
توفي الفنان جورج الراسي بعد اصطدام سيارته بحاجز خرساني على طريق بيروت، قبل وصول الإسعاف.
 
 
 
 
 
توفيت نادية سيف النصر في حادث سير في بيروت عام 1974.
 
 
 
 
توفيت غنوة سليمان شقيقة أنغام، في تشرين الأول 2018، إثر حادث تصادم في القاهرة الجديدة.
 
 
 
توفي أشرف عبدالغفور الفنان المصري الكبير في حادث سير في منطقة الشيخ زايد عن 81 عاماً، في كانون الأول عام 2023.
 
 
 
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