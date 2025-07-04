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فنون ومشاهير
أُصيب بسكتة قلبيّة... وفاة الممثل الأميركيّ مايكل مادسن داخل منزله
Lebanon 24
04-07-2025
|
06:00
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توفي الممثل الأميركي الشهير
مايكل مادسن
، المعروف بأدواره البارزة في أفلام "Reservoir Dogs" و"Kill Bill"، عن عمر ناهز 67 عاماً.
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وذكرت قناة "NBC 4" في
لوس أنجلوس
، أن الوفاة يُعتقد أنها طبيعية، ولا تُشير التحقيقات الأولية إلى وجود شبهة جنائية، بعد استجابة الشرطة لبلاغ طارئ في منزله في مدينة
ماليبو
.
وقال مدير
أعماله
رون سميث
، إنّ "مادسن توفي جراء إصابته بسكتة قلبية"، مضيفًا أنه "وُجد فاقدًا الوعي داخل منزله". (ارم نيوز)
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