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فنون ومشاهير

أُصيب بسكتة قلبيّة... وفاة الممثل الأميركيّ مايكل مادسن داخل منزله

Lebanon 24
04-07-2025 | 06:00
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توفي الممثل الأميركي الشهير مايكل مادسن، المعروف بأدواره البارزة في أفلام "Reservoir Dogs" و"Kill Bill"، عن عمر ناهز 67 عاماً.
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وذكرت قناة "NBC 4" في لوس أنجلوس، أن الوفاة يُعتقد أنها طبيعية، ولا تُشير التحقيقات الأولية إلى وجود شبهة جنائية، بعد استجابة الشرطة لبلاغ طارئ في منزله في مدينة ماليبو.
وقال مدير أعماله رون سميث، إنّ "مادسن توفي جراء إصابته بسكتة قلبية"، مضيفًا أنه "وُجد فاقدًا الوعي داخل منزله". (ارم نيوز)
 
 
 
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