أُصيب بسكتة قلبيّة... وفاة الممثل الأميركيّ مايكل مادسن داخل منزله

توفي الممثل الأميركي الشهير ، المعروف بأدواره البارزة في أفلام "Reservoir Dogs" و"Kill Bill"، عن عمر ناهز 67 عاماً.

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وذكرت قناة "NBC 4" في ، أن الوفاة يُعتقد أنها طبيعية، ولا تُشير التحقيقات الأولية إلى وجود شبهة جنائية، بعد استجابة الشرطة لبلاغ طارئ في منزله في مدينة .

أعماله ، إنّ "مادسن توفي جراء إصابته بسكتة قلبية"، مضيفًا أنه "وُجد فاقدًا الوعي داخل منزله". (ارم نيوز)