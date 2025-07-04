نجمة مسلسل "فهد البطل" تحتفل بخطوبتها.. وهذه هوية عريسها (صور)

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وأطلت ريم بفستان أبيض من دون أكمام إلى جانب عريسها. احتفلت الفنانة ريم عامر مؤخرا بخطوبتها على عمر عزب، لاعب كرة السلة في في حفل عائلي.وأطلت ريم بفستان أبيض من دون أكمام إلى جانب عريسها.

وريم حققت نجاحاً ملحوظًا في الماضي من مشاركتها في مسلسل " ".



يُذكر أن ريم كانت قد أعربت عن سعادتها بمشاركتها في المسلسل مع النجم .









