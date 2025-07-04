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فنون ومشاهير
نجمة مسلسل "فهد البطل" تحتفل بخطوبتها.. وهذه هوية عريسها (صور)
Lebanon 24
04-07-2025
|
00:35
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احتفلت الفنانة
المصرية
ريم عامر مؤخرا بخطوبتها على عمر عزب، لاعب كرة السلة في
نادي الزمالك
في حفل عائلي.
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وأطلت ريم بفستان أبيض من دون أكمام إلى جانب عريسها.
وريم حققت نجاحاً ملحوظًا في
رمضان
الماضي من
حلال
مشاركتها في مسلسل "
فهد البطل
".
يُذكر أن ريم كانت قد أعربت عن سعادتها بمشاركتها في المسلسل مع النجم
أحمد العوضي
.
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