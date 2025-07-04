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فنون ومشاهير

نجمة مسلسل "فهد البطل" تحتفل بخطوبتها.. وهذه هوية عريسها (صور)

Lebanon 24
04-07-2025 | 00:35
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احتفلت الفنانة المصرية ريم عامر مؤخرا بخطوبتها على عمر عزب، لاعب كرة السلة في نادي الزمالك في حفل عائلي.
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وأطلت ريم بفستان أبيض من دون أكمام إلى جانب عريسها. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وريم حققت نجاحاً ملحوظًا في رمضان الماضي من حلال مشاركتها في مسلسل "فهد البطل". 

يُذكر أن ريم كانت قد أعربت عن سعادتها بمشاركتها في المسلسل مع النجم أحمد العوضي





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