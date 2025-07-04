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فنون ومشاهير

سيستمر لـ 3 أيام مُتتالية.. تفاصيل إضافية عن "عرس الموسم" لابن المصمم ايلي صعب وخطيبته الحسناء الأردنية

Lebanon 24
04-07-2025 | 00:37
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كما أصبح معلوما يستعد سيليو صعب ابن مصمم الأزياء اللبناني العالمي ايلي صعب للإحتفال بزفافه من خطيبته الأردنية زين قطامي.
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وبحسب معلومات ET بالعربي، يُفتتح جدول الاحتفالات في 17 تموز الجاري بحفل Pre-wedding يُقام في منطقة فقرا، يليه يوم 18 تموز مراسم الزفاف الرسمية في بكركي، قبل الانتقال إلى السهرة الكبرى مجددًا في فقرا. 
ويُختتم الزفاف في 19 تموز بحفل Afterparty في نفس الموقع.

ومن المتوقع ان يحضر الزفاف عدد من أبرز نجوم الفن في العالم العربي، من بينهم نانسي عجرم، إليسا، وعاصي الحلاني مع أفراد عائلته، ضمن أجواء أنيقة وخاصة تتماشى مع أسلوب عائلة صعب المعروف بالفخامة والخصوصية.(ET)
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