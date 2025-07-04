سيستمر لـ 3 أيام مُتتالية.. تفاصيل إضافية عن "عرس الموسم" لابن المصمم ايلي صعب وخطيبته الحسناء الأردنية

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كما أصبح معلوما يستعد ابن مصمم الأزياء للإحتفال بزفافه من خطيبته .وبحسب معلومات ET بالعربي، يُفتتح جدول الاحتفالات في 17 الجاري بحفل Pre-wedding يُقام في منطقة فقرا، يليه يوم 18 تموز مراسم الزفاف الرسمية في ، قبل الانتقال إلى السهرة الكبرى مجددًا في فقرا.ويُختتم الزفاف في 19 تموز بحفل Afterparty في نفس الموقع.ومن المتوقع ان يحضر الزفاف عدد من أبرز نجوم الفن في العالم العربي، من بينهم ، إليسا، وعاصي مع أفراد عائلته، ضمن أجواء أنيقة وخاصة تتماشى مع أسلوب عائلة صعب المعروف بالفخامة والخصوصية.(ET)