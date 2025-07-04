الأمور كانت "متوترة" بينهما.. نجمان شهيران يؤكدان انفصالهما بعد علاقة استمرت 9 سنوات (صورة)

مؤخرا عُرف أن علاقة العالمية والممثل قد انتهت، لكن الأن، أكد الزوجان رسميًا انفصالهما عبر بيان صادر عن ممثليهما.

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وجاء في البيان، الذي نشرته مجلة People: "نظرًا للاهتمام والنقاشات الكثيرة حول علاقة بلوم وكاتي مؤخرًا، أكد الممثلان أن أورلاندو وكاتي غيّرا مسار علاقتهما خلال الأشهر الماضية للتركيز على المشاركة في تربية الأبناء".



"سيظلان معًا كعائلة، لأن أولويتهما المشتركة - وستظل دائمًا - هي تربية ابنتهما في حب واستقرار واحترام متبادل".



وكان بيري وبلوم معًا لمدة تسع سنوات، وتمت خطوبتهما عام 2019. ورُزقا بطفلتهما الأولى، ديزي، عام 2020.



بعد أسابيع من التكهنات، كشفت مجلة أن بيري وبلوم انفصلا الشهر الماضي بعد أن نشر موقع TMZ الخبر لأول مرة. وورد أن علاقة الزوجين كانت متوترة لبعض الوقت، ولم يستجب ممثلو بيري وبلوم فورًا لطلبات التعليق.



وقال مصدر مقرب من الزوجين: "انفصلت كاتي وأورلاندو، لكن علاقتهما ودية". وأضاف: "الأمر ليس مثيرًا للجدل في الوقت الحالي. كاتي مستاءة بالطبع، لكنها مرتاحة لعدم اضطرارها لخوض تجربة طلاق أخرى، فقد كانت تلك أسوأ فترة في حياتها".



وأوضح المصدر أن الأمور "متوترة منذ أشهر" بين بيري وبلوم، وأن انفصالهما "كان متوقعًا طويلة". وأفادت التقارير أن بيري "مشتتة" بسبب "انشغالها" بجولتها الغنائية الحالية.



وأشار مصدر مختلف إلى أن الزوجين "كانا يعيشان منفصلين منذ أن بدأت كاتي في جولة".(لها)