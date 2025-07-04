29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
30
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
أصالة توجّه رسالة إلى زوجها فائق حسن.. هذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
04-07-2025
|
02:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
قامت الفنانة
السورية
أصالة نصري
بنشر فيديو عبر حسابها علة تطبيق "إنستغرام" ضم لقطات من أغنيات ألبومها الغنائي الجديد "ضريبة البُعد"، وعلّقت عليه برسالة كشفت فيها عن المجهود الذي بذلته في الألبوم.
وكتبت
أصالة
: "تماماً وكلّياً توحّدت مع هذا العمل وفرضت جو من السعادة وغلّفت قلقي وحرصي بكتير من الذكريات الحلوة، الصداقة والأخوّة خيّمت على كلّ صناع العمل وخبّينا كلنا كلّ الخوف اللي كان مسيطر علينا بإنّنا نقدّم كلّ وأحلى ما عندنا... ضحكنا كتير على نكت إحنا ألّفناها وإحنا يعني كلنا مترأسنا رجل مخلص صانع مُحبّ وعاشق لصولا والفنّ، جوزي الرّائع فايق حسن".
View this post on Instagram
A post shared by Assala (@assala)
Advertisement
وأضافت: "ما حدّش فينا وفّر يسمع مئات المرّات كلّ عمل على حدة ونفتّش على نَفَس ينزرع بمكان يكمّل كلمة ما بتكمل إلّا إذا تخلّلها نَفَس مسموع وعنّ نفسي بودّي أوصّل لكم كلّ هذا الحب اللي عشته طول فترات تسجيلي كلّ أوقات تصويري وإنّي ما حسيت لحظة بتعب وكأنّه
إيماني
بالموسيقى وتعلّقي وشغفي كانوا ولادي وكنت معهم برسم بكره وبعلّمهم بالعمل كيف يحبّوا اللي بيعملوه وكيف يؤمنون به ويحترموه.. وكان بالاستوديو أحلى وقت بحلم فيه وكنت بتخيّل كيف حتكون أوقاتكم وأنتوا معي تعيشوا اللي عشته بكل الحب والجمال نقلت لكم كل هاللحظات وبتمنى مثلي تعيشوها".
واختتمت أصالة رسالتها: "شكراً لأعلى نجمة بالسما على اهتمامكم وحبّكم الكبير لكل شيء قدّمته وبوعدكم أخلص لمحبتكم بإنّي كون دائماً عند حسن ظنكم... بقدّم لكم أحلى ما عندي (صوتي) في ألبوم فيه روحي فيه قلبي فيه الكثير من تجاربي وألمي وفرحي وأملي وجنوحي فيه فنّ".
مواضيع ذات صلة
زوج أصالة يُغازلها علناً.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
زوج أصالة يُغازلها علناً.. هذا ما قاله (فيديو)
04/07/2025 12:13:10
04/07/2025 12:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت بتأثر.. شام الذهبي توجه رسالة لوالدتها أصالة نصري شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
بكت بتأثر.. شام الذهبي توجه رسالة لوالدتها أصالة نصري شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04/07/2025 12:13:10
04/07/2025 12:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواج دام قرابة عامين.. الفنانة الشهيرة تُعلن انفصالها عن زوجها وتوجه رسالة (فيديو)
Lebanon 24
بعد زواج دام قرابة عامين.. الفنانة الشهيرة تُعلن انفصالها عن زوجها وتوجه رسالة (فيديو)
04/07/2025 12:13:10
04/07/2025 12:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هي زوجته الثانية.. فنان شهير يوجه رسالة رومانسية لزوجته في عيد ميلادها (فيديو)
Lebanon 24
هي زوجته الثانية.. فنان شهير يوجه رسالة رومانسية لزوجته في عيد ميلادها (فيديو)
04/07/2025 12:13:10
04/07/2025 12:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
زوج أصالة يُغازلها علناً.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
زوج أصالة يُغازلها علناً.. هذا ما قاله (فيديو)
04:53 | 2025-07-04
04/07/2025 04:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التحقيق معه.. طليقة أحمد السقا تُثير الجدل مُجدداً برسالة مقتضبة!
Lebanon 24
بعد التحقيق معه.. طليقة أحمد السقا تُثير الجدل مُجدداً برسالة مقتضبة!
04:14 | 2025-07-04
04/07/2025 04:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
من أغنى الفنانين العرب.. هذا سر بقاء عمرو دياب متربعًا على عرش الفن لأكثر من 40 عامًا
Lebanon 24
من أغنى الفنانين العرب.. هذا سر بقاء عمرو دياب متربعًا على عرش الفن لأكثر من 40 عامًا
03:21 | 2025-07-04
04/07/2025 03:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تدهورت صحته بشكل كبير.. فنان شهير يطلب الدعاء له قبل خضوعه لجراحة دقيقة (صورة)
Lebanon 24
تدهورت صحته بشكل كبير.. فنان شهير يطلب الدعاء له قبل خضوعه لجراحة دقيقة (صورة)
03:05 | 2025-07-04
04/07/2025 03:05:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمور كانت "متوترة" بينهما.. نجمان شهيران يؤكدان انفصالهما بعد علاقة استمرت 9 سنوات (صورة)
Lebanon 24
الأمور كانت "متوترة" بينهما.. نجمان شهيران يؤكدان انفصالهما بعد علاقة استمرت 9 سنوات (صورة)
02:00 | 2025-07-04
04/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات جديدة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة خلدة"
Lebanon 24
معلومات جديدة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة خلدة"
11:02 | 2025-07-03
03/07/2025 11:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروس معدٍ ينتشر في لبنان.. هذه أعراضه
Lebanon 24
فيروس معدٍ ينتشر في لبنان.. هذه أعراضه
09:30 | 2025-07-03
03/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توفيا على الفور.. حادث مروع بالقرب من سوق الأحد يودي بحياة رجل وزوجته وفيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
توفيا على الفور.. حادث مروع بالقرب من سوق الأحد يودي بحياة رجل وزوجته وفيديو يوثق ما حصل
01:27 | 2025-07-04
04/07/2025 01:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة شابة في حادث سير مروّع... سيارتها سقطت في الوادي (صور)
Lebanon 24
وفاة شابة في حادث سير مروّع... سيارتها سقطت في الوادي (صور)
13:36 | 2025-07-03
03/07/2025 01:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال كافة الإدارات والمؤسسات العامة
Lebanon 24
مذكرة بإقفال كافة الإدارات والمؤسسات العامة
11:58 | 2025-07-03
03/07/2025 11:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:53 | 2025-07-04
زوج أصالة يُغازلها علناً.. هذا ما قاله (فيديو)
04:14 | 2025-07-04
بعد التحقيق معه.. طليقة أحمد السقا تُثير الجدل مُجدداً برسالة مقتضبة!
03:21 | 2025-07-04
من أغنى الفنانين العرب.. هذا سر بقاء عمرو دياب متربعًا على عرش الفن لأكثر من 40 عامًا
03:05 | 2025-07-04
تدهورت صحته بشكل كبير.. فنان شهير يطلب الدعاء له قبل خضوعه لجراحة دقيقة (صورة)
02:00 | 2025-07-04
الأمور كانت "متوترة" بينهما.. نجمان شهيران يؤكدان انفصالهما بعد علاقة استمرت 9 سنوات (صورة)
00:37 | 2025-07-04
سيستمر لـ 3 أيام مُتتالية.. تفاصيل إضافية عن "عرس الموسم" لابن المصمم ايلي صعب وخطيبته الحسناء الأردنية
فيديو
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:00 | 2025-07-04
04/07/2025 12:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
10:11 | 2025-07-03
04/07/2025 12:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
03:28 | 2025-07-03
04/07/2025 12:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24