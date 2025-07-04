Advertisement

فنون ومشاهير

أصالة توجّه رسالة إلى زوجها فائق حسن.. هذا ما قالته (فيديو)

Lebanon 24
04-07-2025 | 02:43
A-
A+
Doc-P-1386585-638872190723818682.jpg
Doc-P-1386585-638872190723818682.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قامت الفنانة السورية أصالة نصري بنشر فيديو عبر حسابها علة تطبيق "إنستغرام" ضم لقطات من أغنيات ألبومها الغنائي الجديد "ضريبة البُعد"، وعلّقت عليه برسالة كشفت فيها عن المجهود الذي بذلته في الألبوم.

وكتبت أصالة: "تماماً وكلّياً توحّدت مع هذا العمل وفرضت جو من السعادة وغلّفت قلقي وحرصي بكتير من الذكريات الحلوة، الصداقة والأخوّة خيّمت على كلّ صناع العمل وخبّينا كلنا كلّ الخوف اللي كان مسيطر علينا بإنّنا نقدّم كلّ وأحلى ما عندنا... ضحكنا كتير على نكت إحنا ألّفناها وإحنا يعني كلنا مترأسنا رجل مخلص صانع مُحبّ وعاشق لصولا والفنّ، جوزي الرّائع فايق حسن".
 
Advertisement
 
 
 
وأضافت: "ما حدّش فينا وفّر يسمع مئات المرّات كلّ عمل على حدة ونفتّش على نَفَس ينزرع بمكان يكمّل كلمة ما بتكمل إلّا إذا تخلّلها نَفَس مسموع وعنّ نفسي بودّي أوصّل لكم كلّ هذا الحب اللي عشته طول فترات تسجيلي كلّ أوقات تصويري وإنّي ما حسيت لحظة بتعب وكأنّه إيماني بالموسيقى وتعلّقي وشغفي كانوا ولادي وكنت معهم برسم بكره وبعلّمهم بالعمل كيف يحبّوا اللي بيعملوه وكيف يؤمنون به ويحترموه.. وكان بالاستوديو أحلى وقت بحلم فيه وكنت بتخيّل كيف حتكون أوقاتكم وأنتوا معي تعيشوا اللي عشته بكل الحب والجمال نقلت لكم كل هاللحظات وبتمنى مثلي تعيشوها".

واختتمت أصالة رسالتها: "شكراً لأعلى نجمة بالسما على اهتمامكم وحبّكم الكبير لكل شيء قدّمته وبوعدكم أخلص لمحبتكم بإنّي كون دائماً عند حسن ظنكم... بقدّم لكم أحلى ما عندي (صوتي) في ألبوم فيه روحي فيه قلبي فيه الكثير من تجاربي وألمي وفرحي وأملي وجنوحي فيه فنّ".

مواضيع ذات صلة
زوج أصالة يُغازلها علناً.. هذا ما قاله (فيديو)
lebanon 24
04/07/2025 12:13:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بكت بتأثر.. شام الذهبي توجه رسالة لوالدتها أصالة نصري شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
lebanon 24
04/07/2025 12:13:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد زواج دام قرابة عامين.. الفنانة الشهيرة تُعلن انفصالها عن زوجها وتوجه رسالة (فيديو)
lebanon 24
04/07/2025 12:13:10 Lebanon 24 Lebanon 24
هي زوجته الثانية.. فنان شهير يوجه رسالة رومانسية لزوجته في عيد ميلادها (فيديو)
lebanon 24
04/07/2025 12:13:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2025-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2025-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2025-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:53 | 2025-07-04
04:14 | 2025-07-04
03:21 | 2025-07-04
03:05 | 2025-07-04
02:00 | 2025-07-04
00:37 | 2025-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24