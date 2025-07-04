أصالة توجّه رسالة إلى زوجها فائق حسن.. هذا ما قالته (فيديو)

قامت الفنانة بنشر فيديو عبر حسابها علة تطبيق "إنستغرام" ضم لقطات من أغنيات ألبومها الغنائي الجديد "ضريبة البُعد"، وعلّقت عليه برسالة كشفت فيها عن المجهود الذي بذلته في الألبوم.



وكتبت : "تماماً وكلّياً توحّدت مع هذا العمل وفرضت جو من السعادة وغلّفت قلقي وحرصي بكتير من الذكريات الحلوة، الصداقة والأخوّة خيّمت على كلّ صناع العمل وخبّينا كلنا كلّ الخوف اللي كان مسيطر علينا بإنّنا نقدّم كلّ وأحلى ما عندنا... ضحكنا كتير على نكت إحنا ألّفناها وإحنا يعني كلنا مترأسنا رجل مخلص صانع مُحبّ وعاشق لصولا والفنّ، جوزي الرّائع فايق حسن".

وأضافت: "ما حدّش فينا وفّر يسمع مئات المرّات كلّ عمل على حدة ونفتّش على نَفَس ينزرع بمكان يكمّل كلمة ما بتكمل إلّا إذا تخلّلها نَفَس مسموع وعنّ نفسي بودّي أوصّل لكم كلّ هذا الحب اللي عشته طول فترات تسجيلي كلّ أوقات تصويري وإنّي ما حسيت لحظة بتعب وكأنّه بالموسيقى وتعلّقي وشغفي كانوا ولادي وكنت معهم برسم بكره وبعلّمهم بالعمل كيف يحبّوا اللي بيعملوه وكيف يؤمنون به ويحترموه.. وكان بالاستوديو أحلى وقت بحلم فيه وكنت بتخيّل كيف حتكون أوقاتكم وأنتوا معي تعيشوا اللي عشته بكل الحب والجمال نقلت لكم كل هاللحظات وبتمنى مثلي تعيشوها".



واختتمت أصالة رسالتها: "شكراً لأعلى نجمة بالسما على اهتمامكم وحبّكم الكبير لكل شيء قدّمته وبوعدكم أخلص لمحبتكم بإنّي كون دائماً عند حسن ظنكم... بقدّم لكم أحلى ما عندي (صوتي) في ألبوم فيه روحي فيه قلبي فيه الكثير من تجاربي وألمي وفرحي وأملي وجنوحي فيه فنّ".