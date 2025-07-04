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فنون ومشاهير
تدهورت صحته بشكل كبير.. فنان شهير يطلب الدعاء له قبل خضوعه لجراحة دقيقة (صورة)
Lebanon 24
04-07-2025
|
03:05
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كشف الفنان المصري
كريم سامي مغاوري
أنه سيخضع لعملية جراحية دقيقة في المعدة خلال ساعات، مطالبًا محبيه وأصدقاءه بالدعاء له لتجاوز هذه المرحلة بسلام.
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وكتب
كريم سامي
على حسابه على
فيسبوك
قائلاً: "أخواتي وأصحابي الغاليين، إن شاء الله بعد ساعات قليلة هعمل عملية خطيرة في المعدة.. دعواتكم معايا بإذن الله".
ويُعد كريم
سامي مغاوري
من
الوجوه الشابة
في الوسط الفني، وهو نجل الفنان سامي مغاوري، وقد حصل على درجة البكالوريوس من
المعهد العالي للفنون المسرحية
،
قسم التمثيل والإخراج
، عام 2007. ومنذ تخرجه، شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية، ما بين السينما والدراما التلفزيونية، وتنوّعت أدواره ما بين ضيف شرف وأدوار ثانوية، غير أن ظهوره دائمًا ما ترك انطباعًا خاصًا لدى الجمهور.
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