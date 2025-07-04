تدهورت صحته بشكل كبير.. فنان شهير يطلب الدعاء له قبل خضوعه لجراحة دقيقة (صورة)

كشف الفنان المصري أنه سيخضع لعملية جراحية دقيقة في المعدة خلال ساعات، مطالبًا محبيه وأصدقاءه بالدعاء له لتجاوز هذه المرحلة بسلام.

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وكتب على حسابه على قائلاً: "أخواتي وأصحابي الغاليين، إن شاء الله بعد ساعات قليلة هعمل عملية خطيرة في المعدة.. دعواتكم معايا بإذن الله".



ويُعد كريم من في الوسط الفني، وهو نجل الفنان سامي مغاوري، وقد حصل على درجة البكالوريوس من ، ، عام 2007. ومنذ تخرجه، شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية، ما بين السينما والدراما التلفزيونية، وتنوّعت أدواره ما بين ضيف شرف وأدوار ثانوية، غير أن ظهوره دائمًا ما ترك انطباعًا خاصًا لدى الجمهور.