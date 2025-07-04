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فنون ومشاهير

بعد التحقيق معه.. طليقة أحمد السقا تُثير الجدل مُجدداً برسالة مقتضبة!

Lebanon 24
04-07-2025 | 04:14
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قامت الإعلامية المصرية مها الصغير بنشر رسالة عبر حسابها على "إنستغرام" مقتضبة اقتبستها عن الإمام علي بن أبي طالب، تزامنًا مع مستجدات التحقيق في بلاغها ضد الفنان أحمد السقا.
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وجاء في الرسالة: "كما تدين تُدان، وكما تُعين تُعان، وكما ترحم تُرحم، وكما تزرع تحصد"، دون أن تضيف أي تعليقات إضافية.

تأتي هذه الرسالة بعد أيام من مثول الفنان المصري أحمد السقا أمام النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبرللتحقيق في البلاغ المقدم ضده من طليقته مها الصغير، والذي اتهمته فيه بالتعدي عليها وعلى السائق الخاص بها، وذلك أمام أحد الكمبوندات السكنية في المدينة.

وكانت النيابة قد قررت، عقب الاستماع إلى أقوال الفنان، صرفه من سراي النيابة، بعد دفع كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك في إطار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.
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