زوج أصالة يُغازلها علناً.. هذا ما قاله (فيديو)

أطلقت مؤخرا الفنانة ألبومها الجديد "ضريبة البعد".



الألبوم، الذي انتظره محبوها طويلًا، جاء نتاج فترة من العمل المكثّف، تخللتها لحظات تعب وسهر وإصرار، وهو ما أكده المقربون منها في كلماتهم المؤثرة احتفاءً بصدور العمل.



ونشر زوج الشاعر والمخرج تدوينة مؤثرة عبر منصة إكس (تويتر)، أكد فيها تقديره الكبير لمجهودها وموهبتها المتجددة. قال فيها: مجهود كبير من فنانة حقيقية تعشق الغناء ويسكن فيها وتسكن فيه. كل ما يدعو للإبداع هو ما صنعتيه بصوتك غير العادي، المتجدد مثل روحك بالحب والإخلاص.



وأضاف مشيدًا بالأغاني: كانت الأغاني حكايات ومواقف. شكرًا لكل من ساهم، ولكل من اجتهد لتقديم #ضريبة_البعد شكلاً ومضمونًا يدعو للفخر بصوت أيقونة الشرق .

مجهود كبير من فنانة حقيقية تعشق الغناء ويسكن فيها وتسكن فيه كل ما يدعو للابداع هو ما صنعتيه بصوتك الغير عادي المتجدد مثل روحك بالحب والاخلاص والمعاني كانت الاغاني حكايات ومواقف شكرا لكل من ساهم وكل من اضاف ولكل من اجتهد لتقديم #ضريبة_البعد شكلا ومضمونا يدعو للفخر بصوت… pic.twitter.com/H2PHasS2aq — فائق حسن (@FaikHassan) July 3, 2025 Advertisement مجهود كبير من فنانة حقيقية تعشق الغناء ويسكن فيها وتسكن فيه كل ما يدعو للابداع هو ما صنعتيه بصوتك الغير عادي المتجدد مثل روحك بالحب والاخلاص والمعاني كانت الاغاني حكايات ومواقف شكرا لكل من ساهم وكل من اضاف ولكل من اجتهد لتقديم #ضريبة_البعد شكلا ومضمونا يدعو للفخر بصوت… pic.twitter.com/H2PHasS2aq — فائق حسن (@FaikHassan) July 3, 2025

، عبّر شقيقها ومدير أعمالها عن فخره وتأثره الكبير بالألبوم، من خلال منشور وجداني عبر حساباته الرسمية. كتب أنس: بعد سنة من التعب والقلق والانغماس التام في الفن، صدر اليوم ألبوم (ضريبة البعد) لحبيبتي وأختي وقدوتي أصالة. ما بشوفه مجرد ألبوم جديد، بل كنز من المشاعر، انعكاس لرحلة كاملة عاشتـها بكل تفاصيلها، من أول نغمة كتبت على ورقة، لآخر دمعة نزلت أثناء التسجيل.



وتطرق أنس إلى قربه من أصالة خلال التحضيرات، قائلًا: كنت شاهدًا على لحظات تعبها وإصرارها وسهرها وتفانيها. كنت أسمع الأغاني وهي بعد أفكار، واليوم أسمعها مكتملة عبر المنصات. وأنا بسمع الألبوم للمرة المليار حسّيت إني بدي أكتب... مش كمنتج ولا كأخو أصالة، بل كإنسان ممتن إنه عنده بهالحياة أخت مثلها.



وختم رسالته بكلمات امتنان وفخر: فخور فيها، بفنها، إنها بتحول أوجاعها لنور، وغيابها لحضور، وبعدها لقرب. صوتها مش بس بيغني، بيحكي، بيوجع، وبيعزّي، وبيعالج. فخور وممتن لوجودك، وعزيمتك، وإصرارك.(فوشيا)

، عبّر شقيقها ومدير أعمالها عن فخره وتأثره الكبير بالألبوم، من خلال منشور وجداني عبر حساباته الرسمية. كتب أنس: بعد سنة من التعب والقلق والانغماس التام في الفن، صدر اليوم ألبوم (ضريبة البعد) لحبيبتي وأختي وقدوتي أصالة. ما بشوفه مجرد ألبوم جديد، بل كنز من المشاعر، انعكاس لرحلة كاملة عاشتـها بكل تفاصيلها، من أول نغمة كتبت على ورقة، لآخر دمعة نزلت أثناء التسجيل.وتطرق أنس إلى قربه من أصالة خلال التحضيرات، قائلًا: كنت شاهدًا على لحظات تعبها وإصرارها وسهرها وتفانيها. كنت أسمع الأغاني وهي بعد أفكار، واليوم أسمعها مكتملة عبر المنصات. وأنا بسمع الألبوم للمرة المليار حسّيت إني بدي أكتب... مش كمنتج ولا كأخو أصالة، بل كإنسان ممتن إنه عنده بهالحياة أخت مثلها.وختم رسالته بكلمات امتنان وفخر: فخور فيها، بفنها، إنها بتحول أوجاعها لنور، وغيابها لحضور، وبعدها لقرب. صوتها مش بس بيغني، بيحكي، بيوجع، وبيعزّي، وبيعالج. فخور وممتن لوجودك، وعزيمتك، وإصرارك.(فوشيا)