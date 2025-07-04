زوج أصالة يُغازلها علناً.. هذا ما قاله (فيديو)

مجهود كبير من فنانة حقيقية تعشق الغناء ويسكن فيها وتسكن فيه كل ما يدعو للابداع هو ما صنعتيه بصوتك الغير عادي المتجدد مثل روحك بالحب والاخلاص والمعاني كانت الاغاني حكايات ومواقف شكرا لكل من ساهم وكل من اضاف ولكل من اجتهد لتقديم #ضريبة_البعد شكلا ومضمونا يدعو للفخر بصوت… pic.twitter.com/H2PHasS2aq
— فائق حسن (@FaikHassan) July 3, 2025
مجهود كبير من فنانة حقيقية تعشق الغناء ويسكن فيها وتسكن فيه كل ما يدعو للابداع هو ما صنعتيه بصوتك الغير عادي المتجدد مثل روحك بالحب والاخلاص والمعاني كانت الاغاني حكايات ومواقف شكرا لكل من ساهم وكل من اضاف ولكل من اجتهد لتقديم #ضريبة_البعد شكلا ومضمونا يدعو للفخر بصوت… pic.twitter.com/H2PHasS2aq