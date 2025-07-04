بعد مسيرة طويلة... الموت يُغيّب فنانة قديرة عن 71 عاماً (صورة)

توفيت الفنانة الاماراتية القديرة رزيقة الطارش، عن عمر 71 عاماً، بعد مسيرة طويلة في عالم الفن والإعلام.



ونعت وسائل إعلام إماراتية ومدونون في ، الراحلة بعبارات مؤثرة، مع الإشارة لأبرز محطات حياتها المهنية.

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وكانت الراحلة بدأت حياتها في مجال الإعلام، من خلال العمل في "إذاعة " في العام 1969. (ارم نيوز)