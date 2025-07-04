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فنون ومشاهير
بعد مسيرة طويلة... الموت يُغيّب فنانة قديرة عن 71 عاماً (صورة)
Lebanon 24
04-07-2025
|
07:22
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توفيت الفنانة الاماراتية القديرة رزيقة الطارش، عن عمر 71 عاماً، بعد مسيرة طويلة في عالم الفن والإعلام.
ونعت وسائل إعلام إماراتية ومدونون في
مواقع التواصل الاجتماعي
، الراحلة بعبارات مؤثرة، مع الإشارة لأبرز محطات حياتها المهنية.
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وكانت الراحلة بدأت حياتها في مجال الإعلام، من خلال العمل في "إذاعة
أبوظبي
" في العام 1969. (ارم نيوز)
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