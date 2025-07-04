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فنون ومشاهير

بعد مسيرة طويلة... الموت يُغيّب فنانة قديرة عن 71 عاماً (صورة)

Lebanon 24
04-07-2025 | 07:22
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توفيت الفنانة الاماراتية القديرة رزيقة الطارش، عن عمر 71 عاماً، بعد مسيرة طويلة في عالم الفن والإعلام.

ونعت وسائل إعلام إماراتية ومدونون في مواقع التواصل الاجتماعي، الراحلة بعبارات مؤثرة، مع الإشارة لأبرز محطات حياتها المهنية.
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وكانت الراحلة بدأت حياتها في مجال الإعلام، من خلال العمل في "إذاعة أبوظبي" في العام 1969. (ارم نيوز)
 
 
 
رحيل الفنانة <a class='entities-links' href='/entity/3468575785/الإماراتية/ar/1?utm_term=PublicFigures-الإماراتية&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-الإماراتية&id=392730&catid=0&pagetype=PublicFigures'>الإماراتية</a> رزيقة الطارش عن 71 عاماً
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