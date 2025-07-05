بسبب قانون الإيجار.. نجمة شهيرة مُهددة بالطرد من شقتها!

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وافق خلال جلسة عامة يوم الأربعاء الماضي على مشروع قانون نهائيًا، وتصدر اسم الفنانة خلال الساعات الماضية، عقب حديثها عن هذا القانون بعدما أصبحت مُهددة بالطرد من شقتها.وقالت نبيلة عبيد، في تصريحات صحافية انه بموجب القانون أصبحت مهددة بالطرد من شقتها فى المهندسين ، مؤكدة أنها مرتبطة بالعديد من الذكريات فى هذه الشقة، التي شهدت حصولها على كل الجوائز التي حصلت عليها خلال مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن يصبح هذا المكان بمثابة مزار فني بعد وفاتها .يُذكر ان آخر أعمال عبيد كان مسلسل الذي تم عرضه في 2020، بمشاركة نخبة كبيرة من الفنانين، وأبرزهم ، وسميحة وهالة فاخر، تأليف ، إخراج .