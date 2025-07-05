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فنون ومشاهير

بسبب قانون الإيجار.. نجمة شهيرة مُهددة بالطرد من شقتها!

Lebanon 24
05-07-2025 | 00:00
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وافق مجلس النواب المصري خلال جلسة عامة يوم الأربعاء الماضي على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا، وتصدر اسم الفنانة نبيلة عبيد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب حديثها عن هذا القانون بعدما أصبحت مُهددة بالطرد من شقتها.
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وقالت نبيلة عبيد، في تصريحات صحافية انه بموجب القانون أصبحت مهددة بالطرد من شقتها فى المهندسين ، مؤكدة أنها مرتبطة بالعديد من الذكريات فى هذه الشقة، التي شهدت حصولها على كل الجوائز التي حصلت عليها خلال مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن يصبح هذا المكان بمثابة مزار فني بعد وفاتها . 


يُذكر ان آخر أعمال عبيد كان مسلسل سكر زيادة الذي تم عرضه في رمضان 2020، بمشاركة نخبة كبيرة من الفنانين، وأبرزهم نادية الجندي، وسميحة أيوب وهالة فاخر، تأليف أمين جمال ، إخراج وائل إحسان
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