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فنون ومشاهير
بسبب المرض.. فنان شهير ينهار باكيا: عشت أسوأ فترة في حياتي (فيديو)
Lebanon 24
05-07-2025
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كشف الفنان المصري إدوارد عن معاناته مع المرض، مشيرا إلى ان الوحدة كانت الأصعب وانه يبكي كلما تذكر تلك الفترة.
وظهر إدوارد في
برومو
حلقة جديدة من برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية
إسعاد يونس
، متحدثاً بدموع عن أصعب لحظات حياته خلال الأشهر الماضية، حيث وصف فترة مرضه بأنها الأسوأ على الإطلاق.
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وقال إدوارد: "مريت الكام شهر اللي فاتوا بأسوأ فترة في حياتي.. يعني إيه أكون عادي وفجأة يحصل لي كده؟.. وكل ما ببقى لوحدي بعيط.. وكنت خايف على ولادي في الفترة دي".
وفي سياق آخر، تحدث إدوارد مؤخراً عن علاقته القوية بالفنان
تامر حسني
، واصفاً إياه بـ"نجم الجيل" ومشيداً بدعمه للنجوم الصاعدين، متمنياً أن يجمعهما عمل فني قريباً.
وشارك إدوارد في
رمضان
الماضي بعدة أعمال درامية، أبرزها مسلسل "إش إش" مع
مي عمر
وإخراج
محمد سامي
، إلى جانب مجموعة من النجوم.(العين)
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