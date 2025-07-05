بسبب المرض.. فنان شهير ينهار باكيا: عشت أسوأ فترة في حياتي (فيديو)





وظهر إدوارد في حلقة جديدة من برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية ، متحدثاً بدموع عن أصعب لحظات حياته خلال الأشهر الماضية، حيث وصف فترة مرضه بأنها الأسوأ على الإطلاق.

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وقال إدوارد: "مريت الكام شهر اللي فاتوا بأسوأ فترة في حياتي.. يعني إيه أكون عادي وفجأة يحصل لي كده؟.. وكل ما ببقى لوحدي بعيط.. وكنت خايف على ولادي في الفترة دي". كشف الفنان المصري إدوارد عن معاناته مع المرض، مشيرا إلى ان الوحدة كانت الأصعب وانه يبكي كلما تذكر تلك الفترة.وظهر إدوارد في حلقة جديدة من برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية ، متحدثاً بدموع عن أصعب لحظات حياته خلال الأشهر الماضية، حيث وصف فترة مرضه بأنها الأسوأ على الإطلاق.وقال إدوارد: "مريت الكام شهر اللي فاتوا بأسوأ فترة في حياتي.. يعني إيه أكون عادي وفجأة يحصل لي كده؟.. وكل ما ببقى لوحدي بعيط.. وكنت خايف على ولادي في الفترة دي".

وفي سياق آخر، تحدث إدوارد مؤخراً عن علاقته القوية بالفنان ، واصفاً إياه بـ"نجم الجيل" ومشيداً بدعمه للنجوم الصاعدين، متمنياً أن يجمعهما عمل فني قريباً.



وشارك إدوارد في الماضي بعدة أعمال درامية، أبرزها مسلسل "إش إش" مع وإخراج ، إلى جانب مجموعة من النجوم.(العين)