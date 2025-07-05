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قررت الفنانة أن تعود الى التيمة الشعبية في مسلسلها المقبل، والذي تخوض به 2026، حيث تواصل جلسات التحضير للوقوف على الخطوط الدرامية للمسلسل.وكانت ياسمين قد خاضت خلال السنوات الماضية عدداً من الأعمال التي قدمت فيها الشخصية الأرستقراطية، وذلك في أعمال "ونحب تاني ليه"، و" "، وآخرها مسلسل "وتقابل حبيب" الذي خاضت به دراما الماضي.يُذكر أن آخر الأعمال الشعبية التي قدمتها ياسمين كان مسلسل "ضرب نار" والذي عرض في رمضان 2023، وشاركها البطولة الفنان .(لها)