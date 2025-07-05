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فنون ومشاهير
بـ"الشعبي".. ياسمين عبد العزيز تعود في رمضان 2026 إليكم التفاصيل
Lebanon 24
05-07-2025
|
02:56
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قررت الفنانة
المصرية
ياسمين عبد العزيز
أن تعود الى التيمة الشعبية في مسلسلها المقبل، والذي تخوض به
دراما رمضان
2026، حيث تواصل جلسات التحضير للوقوف على الخطوط الدرامية للمسلسل.
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وكانت ياسمين قد خاضت خلال السنوات الماضية عدداً من الأعمال التي قدمت فيها الشخصية الأرستقراطية، وذلك في أعمال "ونحب تاني ليه"، و"
اللي ملوش كبير
"، وآخرها مسلسل "وتقابل حبيب" الذي خاضت به دراما
رمضان
الماضي.
يُذكر أن آخر الأعمال الشعبية التي قدمتها ياسمين كان مسلسل "ضرب نار" والذي عرض في رمضان 2023، وشاركها البطولة الفنان
أحمد العوضي
.(لها)
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